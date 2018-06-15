Первый тренер Газинского отметил способность Юрия сыграть нешаблонно

, первый тренер полузащитника, рассказал о начале спортивного пути своего подопечного.

Накануне Газинский помог сборной России разгромить команду Саудовской Аравии (5:0) на ЧМ-2018, став автором первого гола.

«Юру в шесть привела ко мне в секцию его мама Антонина Юрьевна, я тогда тренировал восьмилеток, но мама настояла, чтобы он тренировался у меня.

Физических нагрузок больших в этом возрасте не было, дети больше занимались отработкой технических моментов, творческого подхода к процессу. В этом Юра оказался силен, и разницы в возрасте между ним и старшими товарищами с первых его шагов в футболе не ощущалось.

Футбол – это достаточно сложный вид спорта, хотя кажется простым. Надо понимать процесс, уметь что-то придумывать, созидать. С этим у Юры все было в порядке. Он не шаблонный, мог сыграть неожиданно, а это ценится в футболе», — цитирует Галиева «Р-Спорт».