Газинский: Нужно поскорее забыть победу над Саудовской Аравией

Полузащитник сборной России Юрий Газинский, забивший первый гол на чемпионате мира по футболу-2018, прокомментировал победу над командой Саудовской Аравии (5:0) в матче открытия турнира.

«Сегодня сбылась мечта — я сыграл на чемпионате мира. Это мечта детства, а тут еще домашний чемпионат мира. Моя работа принесла плоды, попал в сборную.

Надо понимать, что впереди еще два матча в группе. Необходимо как можно скорее забыть победу над Саудовской Аравией и готовиться к следующим матчам», — сказал Газинский агентству «Р-Спорт».

Следующий матч сборная России проведет 19 июня в Санкт-Петербурге против сборной Египта, а 25 июня в Самаре встретится Уругваем.

Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

Чемпионат мира продлится до 15 июля, матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах страны: Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске и Сочи.