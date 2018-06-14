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    Жирков: Выдохнули после первого матча, все-таки на нас смотрит весь мир

    Сборная России Футбол России Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Саудовской Аравии Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Защитник сборной России Юрий Жирков заявил, что не может назвать легкой победу над командой Саудовской Аравии в матче открытия чемпионата мира по футболу.

    Юрий Жирков
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    В четверг сборная России в «Лужниках» в стартовой игре ЧМ-2018 разгромила команду Саудовской Аравии со счетом 5:0.

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    • «Мы показали хорошую игру. При этом не могу сказать, что легко победили, соперник тоже хорошо играл, опасные моменты были у наших ворот.

    Черчесов после игры сказал, что мы молодцы, все-таки первая игра чемпионата мира, надо продолжать в том же духе.

    В матчах чемпионата России мы тоже играем при большом количестве зрителей, на стадионе "Спартака", например. При этом тот факт, что это первый матч чемпионат мира немного давил на нас.

    Будем надеяться, что следующие встречи проведем так же успешно, ведь можно не выиграть второй матч, проиграть третий и в итоге не выйти из группы.

    Конечно, мы выдохнули после первого матча, все-таки на нас смотрит весь мир. Хорошо, что так сложилось», — отметил он в интервью «Р-Спорт».

    Следующий матч сборная России проведет 19 июня в Санкт-Петербурге против сборной Египта, а 25 июня в Самаре встретится Уругваем.

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    Чемпионат мира продлится до 15 июля, матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах страны: Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске и Сочи.

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