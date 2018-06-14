Жирков: Выдохнули после первого матча, все-таки на нас смотрит весь мир

Защитник сборной Россиизаявил, что не может назвать легкой победу над командой Саудовской Аравии в матче открытия чемпионата мира по футболу.

В четверг сборная России в «Лужниках» в стартовой игре ЧМ-2018 разгромила команду Саудовской Аравии со счетом 5:0.

«Мы показали хорошую игру. При этом не могу сказать, что легко победили, соперник тоже хорошо играл, опасные моменты были у наших ворот.

Черчесов после игры сказал, что мы молодцы, все-таки первая игра чемпионата мира, надо продолжать в том же духе.

В матчах чемпионата России мы тоже играем при большом количестве зрителей, на стадионе "Спартака", например. При этом тот факт, что это первый матч чемпионат мира немного давил на нас.

Будем надеяться, что следующие встречи проведем так же успешно, ведь можно не выиграть второй матч, проиграть третий и в итоге не выйти из группы.

Конечно, мы выдохнули после первого матча, все-таки на нас смотрит весь мир. Хорошо, что так сложилось», — отметил он в интервью «Р-Спорт».

Следующий матч сборная России проведет 19 июня в Санкт-Петербурге против сборной Египта, а 25 июня в Самаре встретится Уругваем.

Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

Чемпионат мира продлится до 15 июля, матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах страны: Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске и Сочи.