Шалимов: Черчесов держит удар, но видно, что он растерян

Главный тренер «Химок»поделился мнением о наставнике национальной команды России

«Черчесов напряжён, потому что все болельщики и журналисты смотрят в его сторону. Убедительной игры, такой, чтобы команда качественно выглядела все 90 минут, нет.

Понятно, что на пресс-конференции задаются неудобные вопросы. Ну и у него манера такая, что он атакует. По характеру Станислав Саламович вспыльчивый, и ему остаётся только атаковать.

Заклевать его невозможно, удар он держит. А то, что он растерян, – это видно. Для меня показатель – когда он Кузяева выпустил на две секунды.

Станислав Саламович должен себя держать во время игры в руках, потому что есть установка, есть перерыв и есть замены. В этом ошибаться нельзя», – сказал Шалимов в эфире телеканала «Матч».