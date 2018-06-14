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    Шалимов: Черчесов держит удар, но видно, что он растерян

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    Главный тренер «Химок» Игорь Шалимов поделился мнением о наставнике национальной команды России Станиславе Черчесове.

    Станислав Черчесов
    Станислав Черчесов
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    • «Черчесов напряжён, потому что все болельщики и журналисты смотрят в его сторону. Убедительной игры, такой, чтобы команда качественно выглядела все 90 минут, нет.

    Понятно, что на пресс-конференции задаются неудобные вопросы. Ну и у него манера такая, что он атакует. По характеру Станислав Саламович вспыльчивый, и ему остаётся только атаковать.

    Заклевать его невозможно, удар он держит. А то, что он растерян, – это видно. Для меня показатель – когда он Кузяева выпустил на две секунды.

    Станислав Саламович должен себя держать во время игры в руках, потому что есть установка, есть перерыв и есть замены. В этом ошибаться нельзя», – сказал Шалимов в эфире телеканала «Матч».

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