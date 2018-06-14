Кузяев: Саудовская Аравия оставляла много свободных зон в защите

Российский полузащитникподелился впечатлениями после победы над командой Саудовской Аравии (5:0) в матче открытия чемпионата мира.

«Соперник все-таки был непростой, но очень много свободных зон оставлял в обороне, и мы этими зонами воспользовались.

Установку я не буду всю рассказывать, но нам говорили, что нужно достойно выступить и победить.

Мы ожидали со стороны саудовцев такой игры — того, что они мяч редко выносят, пытаются всегда его сохранить.

Где эмоции? У нас в группе еще два важных матча», — сказал Кузяев агентству «Р-Спорт».

Следующий матч сборная России проведет 19 июня в Санкт-Петербурге против сборной Египта, а 25 июня в Самаре встретится Уругваем.

Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

Чемпионат мира продлится до 15 июля, матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах страны: Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске и Сочи.