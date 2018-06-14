ЧМ-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная РоссииНеожиданный голевой праздник от сборной России
  • 19:56
    • Сборная России начала ЧМ-2018 с разгрома Саудовской Аравии
  • 23:08
    • Гризманн объявил, что остается в «Атлетико»
  • 21:59
    • Дзюба: Сегодня мы порадуемся, но не обольщаемся
  • 20:27
    • Денис Черышев: Впереди два тяжелых матча
  • 20:12
    • Черчесов: Мы доказали, что хотим быть достойными хозяевами ЧМ
    Все новости спорта

    Головин: Слухи о переходе в другой клуб отложил в сторону

    Сборная России Футбол России ЦСКА РФПЛ Трансферы Ювентус Серия A Футбол Италии Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Саудовской Аравии Календарь РФПЛ
    Полузащитник сборной России по футболу Александр Головин заявил, что отложил в сторону слухи о переходе в другой клуб из ЦСКА и не думает об этом во время чемпионата мира.

    Александр Головин
    Александр Головин
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    В четверг, 14 июня, сборная России в «Лужниках» в матче открытия чемпионата мира разгромила команду Саудовской Аравии со счетом 5:0. Головин забил пятый гол в игре.

  • Неожиданный голевой праздник от сборной России
  • Удачный старт сборной России на домашнем ЧМ — в нашем обзоре прессы
  • Вчера

    • Ранее в СМИ появилась информация, что футболист ЦСКА может перейти в туринский «Ювентус».

    «Слухи о моем переходе я отложил в сторону, я не думаю об этом и не обращаю сейчас внимания.

    Не важно, 5:0 или 1:0 сегодня мы выиграли. Главное, набрали 3 очка. Мы просто довольны, что завоевали три очка.

    Бежать вперед нам помогали именно болельщики, и хотелось бы, чтобы это продолжилось в следующих матчах.

    Нельзя придавать особого значения этому счету. Когда я забил на 93-й минуте, тогда и понял, что разгром.

    Давления на нашу команду и не было. У нас было только волнение, мы ни о чем не думали. Как получилось, так получилось.

    Черчесов после матча просто поздравил всю команду, ничего особенного не сказал», — сказал Головин агентству «Р-Спорт».

    В следующем матче турнира сборная России 19 июня в Санкт-Петербурге сыграет с командой Египта.

    «К следующим матчам мы будем готовиться так же, как к Саудовской Аравии. В Египте есть не только Мохамед Салах, мы будем думать, как остановить всю команду, а не только Салаха. У египтян очень много сильных сторон», – заявил Головин.

  • По теме
  • «Мы — футбольная страна». До старта ЧМ один день
  • 13/06/2018 в 13:35
    •
  • Прогноз
  • Египет – Уругвай
  • 1,62
  • Сегодня в 15:00
    •
    В центре внимания
    Самые ненадежные кроссоверы 2018 годаТоп-10 самых мощных седанов до 40 000 долларов
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Салах не сотворит чуда
  • Египет – Уругвай. Прогноз и ставки
  • 1,62
    •
  • Преступление и наказание для сборной Египта
  • Египет – Уругвай. Прогноз и ставки
  • 2,02
    •
  • Что принесет встреча аутсайдеров группы?
  • Марокко – Иран. Прогноз и ставки
  • 1,45
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Тимо Вернер Футбол ЧМ-2018. Восходящие звезды. Часть 5Пятая часть рейтинга молодых талантов, которые могут зажечь на чемпионате мира в России Вчера в 19:360
  • 15:02
    • «Краснодару» интересен футболист «Порту»
  • 14:19
    • Болельщики исполнили песню в поддержку сборной России
  • 13:57
    • «Даллас» ведет переговоры с Ничушкиным
    Фотогалерея Церемония открытия ЧМ-2018 по футболуВ Москве на стадионе «Лужники» состоялась церемония открытия чемпионата мира по футболу 2018 года. Лучшие фотографии Вчера в 19:14
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Донской против Гаске
  • 5,12
    •
  • 00:10
    • Замены Черчесова себя прекрасно оправдали, отметил Моуринью
  • 23:53
    • Кутепов: Не растрачивали силы на пустую беготню, а ждали ошибок соперника
  • 23:41
    • Головин: Слухи о переходе в другой клуб отложил в сторону
    Ромелу Лукаку Футбол Тяжеловесы едут в РоссиюСборная самых мощных игроков ЧМ-2018 Вчера в 13:490
  • 23:20
    • Йерро: Уверены, что наши ребята могут выиграть матч с Португалией
  • 23:03
    • Жирков: Выдохнули после первого матча, все-таки на нас смотрит весь мир
  • 22:46
    • Газинский: Нужно поскорее забыть победу над Саудовской Аравией
    Все новости спорта
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие