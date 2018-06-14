Головин: Слухи о переходе в другой клуб отложил в сторону

Полузащитник сборной России по футболузаявил, что отложил в сторону слухи о переходе в другой клуб изи не думает об этом во время чемпионата мира.

В четверг, 14 июня, сборная России в «Лужниках» в матче открытия чемпионата мира разгромила команду Саудовской Аравии со счетом 5:0. Головин забил пятый гол в игре.

Ранее в СМИ появилась информация, что футболист ЦСКА может перейти в туринский «Ювентус».

«Слухи о моем переходе я отложил в сторону, я не думаю об этом и не обращаю сейчас внимания.

Не важно, 5:0 или 1:0 сегодня мы выиграли. Главное, набрали 3 очка. Мы просто довольны, что завоевали три очка.

Бежать вперед нам помогали именно болельщики, и хотелось бы, чтобы это продолжилось в следующих матчах.

Нельзя придавать особого значения этому счету. Когда я забил на 93-й минуте, тогда и понял, что разгром.

Давления на нашу команду и не было. У нас было только волнение, мы ни о чем не думали. Как получилось, так получилось.

Черчесов после матча просто поздравил всю команду, ничего особенного не сказал», — сказал Головин агентству «Р-Спорт».

В следующем матче турнира сборная России 19 июня в Санкт-Петербурге сыграет с командой Египта.

«К следующим матчам мы будем готовиться так же, как к Саудовской Аравии. В Египте есть не только Мохамед Салах, мы будем думать, как остановить всю команду, а не только Салаха. У египтян очень много сильных сторон», – заявил Головин.