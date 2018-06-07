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    Гендиректор «Динамо»: Рауш пришел к нам из «Кельна», но вдруг возник посредник

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    Генеральный директор «Динамо» Сергей Федоров рассказал о проблемах, возникших с трансфером Константина Рауша в столичный клуб.

    Константин Рауш
    Константин Рауш
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  • Рауш перешел в «Динамо» зимой из «Кельна», когда гендиректором бело-голубых был Евгений Муравьев.

    Позднее появилась информация, что помимо 1,5 миллиона евро немецкому клубу «Динамо» заплатило 1,25 миллиона посреднику — компании Golden Toys.

    «Рауш пришел к нам из "Кельна". Это был прямой контракт между "Динамо" и "Кельном".

    Вдруг каким-то странным образом возникает посредник, фирма Golden Toys LLP, созданная в декабре 2017 года. При том, что сделка по Раушу проводится в январе.

    В один день посредник, которого никто не знает, получает аккредитацию РФС и в этот же день заключает контракт с футбольным клубом. Зачем нужен посредник, если все хорошо и так?

    Материалы внутреннего расследования переданы в МВД, дальше – это их компетенция», — приводит слова Федорова «Спорт-Экспресс».

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