Веретенников может возглавить «Гомель»

Россиянинможет стать новым главным тренером «Гомеля», сообщает «Прессбол».

Веретенников – известный в прошлом российский футболист. Лучший бомбардир Высшего дивизиона чемпионата России за всю историю (143 гола).

С февраля 2010 года являлся помощником главного тренера «Ротора». В декабре 2010 года окончил высшую школу тренеров. 11 июня 2014 года стал главным тренером «Ротора». Был на своем посту до весны 2015 года. 17 июня 2015 года возглавил «Луч-Энергию». Ушел в отставку в октябре.

Сезон-2016/17 проработал главным тренером молодежной команды «Оренбурга». В июле 2017 года вошел в тренерский штаб Роберта Евдокимова в костанайском «Тоболе». В декабре 2017 года закончился контракт с «Тоболом».