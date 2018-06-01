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    Мирзов: Идут слухи, что «Тосно» не отдаст нам деньги

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    Полузащитник «Ростова» Резиуан Мирзов, который минувший сезон провел на правах аренды в «Тосно», рассказал о долгах клуба из Ленинградской области перед футболистами.

    Резиуан Мирзов
    Резиуан Мирзов
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  • «Руководство не предпринимает шагов, чтобы команда вообще продолжала существование. Когда мы выиграли Кубок, они с нами праздновали, хотя совершенно не причастны к этой победе. Сначала они обещали нам закрыть все долги до финала Кубка, потом – до 15 мая.

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    • Уже начинается лето, а нам все еще не вернули деньги. Идут слухи, что клуб закроется и нам вообще ничего не отдадут, а у руководства все хорошо. Ничего святого у них нет, если они так оставляют нас, заработавших деньги кровью и потом. Лучше вообще ничего не говорить, чем врать», – сказал Мирзов «Чемпионату».

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