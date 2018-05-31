Гончаренко рассказал, на кого из игроков может накричать в раздевалке

Главный тренер ЦСКАрассказал о конфликтных ситуациях в раздевалке.

«Надо чувствовать ситуацию. Все зависит от футболиста. Братьям и Игнашевичу я скажу один на один. Если надо высказать Витиньо — то это страшный ор при всех. Ему так лучше, он сам об этом говорит. Он никогда на меня не обижается. Дзага тоже очень правильно оценивает критику. Если я ему скажу: "Дзага, ты сегодня был ноль" — он это примет. Правда, я ему такое редко говорю. А вот когда я кричал на Головина, то понял, что ему это не идет на пользу, он теряется», — цитирует специалиста «Чемпионат».

«Ситуация вроде той, что была между Черчесовым и Денисовым? Тут надо понять вот что. Наши глыбы – Игнашевич, братья, Акинфеев — на следующий день после игры всегда могут подойти и в спокойной атмосфере сказать: "Михалыч, может, надо было по-другому сыграть?" Но на эмоциях, после первого тайма они себе такого никогда не позволят. Я в свою очередь тоже отвечаю на их вопросы, спокойно объясняю, почему я так поступил. Могу и согласиться с их мнением», — добавил Гончаренко.