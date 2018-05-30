ЦСКА нужны 4-5 новичков

Главный тренер ЦСКАрассказал о планах команды на летнее межсезонье.

«Наша общая задача – искать футболистов и подписывать с ними контракты. Моя личная задача – посмотреть, что из этого может получиться. Подобрать схему, тренировочный процесс для того, чтобы мы сохранили тот уровень игры, который был в прошедшем сезоне. Я даже не озвучиваю характеристики футболистов, которые нужны. Нам просто необходимы сильные игроки, чтобы понять, как ими играть и побеждать.

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Селекционный отдел отбирает игроков, которых считает нужными. Я получаю отчёты, с тренерским штабом мы их оцениваем. Выношу вердикт – да или нет. Мы все обмениваемся впечатлениями. Дальше это отправляется обратно в селекционный отдел, потом Роману Бабаеву и Евгению Гинеру.

Сколько игроков нужно ЦСКА? Четыре-пять футболистов. Но это зависит от того, кто уйдет», — цитирует специалиста «Чемпионат».

«Есть ли в молодежке ЦСКА игроки, которые могут заиграть в основе? Есть, но не сразу, нужно время. Та плеяда молодых, которая к нам пришла, много играла вместе. Надо набраться терпения. Возможно, возьмем с собой на сбор Жиронкина и Тикнизяна", — добавил Гончаренко.