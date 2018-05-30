Гончаренко: Игнашевич в свои 38 лет тренируется лучше многих молодых

Главный тренер ЦСКАвысказал мнение о перспективах защитникови братьев

«Они бесподобно чувствуют, как складывается игра. Понимают, когда кого-то надо подтолкнуть, а кого-то, наоборот, успокоить. Даже на тренировках они сканируют любого футболиста: если кто-то где-то недорабатывает, мозги тут же вправляются. И мне как тренеру подсказывают, потому что какие-то ситуации видят изнутри – говорят, что надо исправить, чтобы стать лучше. Могут высказать что-то руководству, если что-то не так.

Масса факторов, которые помогают поддерживать ту самую химию.

Но самое главное – это их профессионализм. Игнашевич в свои 38 лет продолжает тренироваться и лучше многих молодых в плане передач и понимания игры. В плане принятия решений, исходя из сложности матча, эта тройка даст фору очень многим», — цитирует Гончаренко «Чемпионат».