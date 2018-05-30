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    Гончаренко: Игнашевич в свои 38 лет тренируется лучше многих молодых

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    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказал мнение о перспективах защитников Сергея Игнашевича и братьев Березуцких.

    Виктор Гончаренко
    Виктор Гончаренко
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  • «Они бесподобно чувствуют, как складывается игра. Понимают, когда кого-то надо подтолкнуть, а кого-то, наоборот, успокоить. Даже на тренировках они сканируют любого футболиста: если кто-то где-то недорабатывает, мозги тут же вправляются. И мне как тренеру подсказывают, потому что какие-то ситуации видят изнутри – говорят, что надо исправить, чтобы стать лучше. Могут высказать что-то руководству, если что-то не так.

    Масса факторов, которые помогают поддерживать ту самую химию.

    Но самое главное – это их профессионализм. Игнашевич в свои 38 лет продолжает тренироваться и лучше многих молодых в плане передач и понимания игры. В плане принятия решений, исходя из сложности матча, эта тройка даст фору очень многим», — цитирует Гончаренко «Чемпионат».

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