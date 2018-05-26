Блаттер считает снятие обвинений с Платини позитивным знаком для себя

Йозеф Блаттер
liberation.fr
Швейцарский функционер проходит по тому же делу о коррупции, что и Платини, который в 2015 году мог незаконно получить от Блаттера 1,8 миллиона евро.
«Это позитивный знак для меня. С нетерпением жду развития этого дела», — написал Блаттер на своей странице в Twitter.
ФИФА не планирует снимать с Платини дисквалификацию
Напомним, что Блаттер и Платини были дисквалифицированы ФИФА. Изначально срок дисквалификации составил восемь лет, а затем был снижен до шести. Вскоре CAS сократил отстранение француза до четырех лет.