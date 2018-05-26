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    Блаттер считает снятие обвинений с Платини позитивным знаком для себя

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    Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер считает, что решение швейцарской прокуратуры снять обвинения в коррупции с бывшего главы УЕФА Мишеля Платини является позитивным знаком для него.

    Йозеф Блаттер
    Йозеф Блаттер
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  • Швейцарский функционер проходит по тому же делу о коррупции, что и Платини, который в 2015 году мог незаконно получить от Блаттера 1,8 миллиона евро.

    «Это позитивный знак для меня. С нетерпением жду развития этого дела», — написал Блаттер на своей странице в Twitter.

    ФИФА не планирует снимать с Платини дисквалификацию

    Напомним, что Блаттер и Платини были дисквалифицированы ФИФА. Изначально срок дисквалификации составил восемь лет, а затем был снижен до шести. Вскоре CAS сократил отстранение француза до четырех лет.

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