СМИ: швейцарская прокуратура признала Платини невиновным

сняла обвинения в коррупции с бывшего президента УЕФА, передает Le Monde.

Мишель Платини uefa.com 100 000 Бонус на первый депозит Забрать!

Издание получило письмо прокурора Седрика Ремуна, которое было адресовано адвокату Платини Венсану Солари. В нем говорится о том, что следствие не предоставило достаточно улик для признания француза виновным.

Мишель Платини был отстранен от футбола в конце 2015 года по обвинению в незаконном получении от бывшего президента ФИФА Зеппа Блаттера двух миллионов швейцарских франков.

Изначально срок отстранения составлял 8 лет, впоследствии апелляционный комитет ФИФА сократил его до шести лет, а Спортивный арбитражный суд в Лозанне — до четырех. Платини официально покинул пост президента УЕФА в сентябре 2016 года.