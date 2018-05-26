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    СМИ: швейцарская прокуратура признала Платини невиновным

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    Прокуратура Швейцарии сняла обвинения в коррупции с бывшего президента УЕФА Мишеля Платини, передает Le Monde.

    Мишель Платини
    Мишель Платини
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  • Издание получило письмо прокурора Седрика Ремуна, которое было адресовано адвокату Платини Венсану Солари. В нем говорится о том, что следствие не предоставило достаточно улик для признания француза виновным.

    Мишель Платини был отстранен от футбола в конце 2015 года по обвинению в незаконном получении от бывшего президента ФИФА Зеппа Блаттера двух миллионов швейцарских франков.

    Изначально срок отстранения составлял 8 лет, впоследствии апелляционный комитет ФИФА сократил его до шести лет, а Спортивный арбитражный суд в Лозанне — до четырех. Платини официально покинул пост президента УЕФА в сентябре 2016 года.

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