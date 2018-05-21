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    Чорлука вошел в состав сборной Хорватии на ЧМ-2018

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    Защитник московского «Локомотива» Ведран Чорлука включен в состав сборной Хорватии на чемпионат мира из 24 человек, полузащитник Марио Пашалич в список не попал, сообщается на официальном сайте Хорватского футбольного союза.

    Ведран Чорлука
    Ведран Чорлука
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  • Полностью заявка сборной Хорватии выглядит следующим образом:

    Вратари: Даниел Субашич («Монако»), Ловре Калинич («Гент»), Доминик Ливакович («Динамо», Загреб);

    Защитники: Ведран Чорлука («Локомотив»), Домагой Вида («Бешикташ»), Иван Стринич («Сампдория»), Деян Ловрен («Ливерпуль»), Шиме Врсалько («Атлетико»,), Йосип Пиварич («Динамо», Киев), Тин Едвай («Байер»), Матей Митрович («Брюгге»), Дуе Чалета-Цар («Ред Булл Зальцбург»);

    Полузащитники: Лука Модрич, Матео Ковачич (оба – «Реал»), Иван Ракитич («Барселона»), Милан Бадель («Фиорентина»), Марцело Брозович («Интер»), Филип Брадарич («Риека»);

    Нападающие: Марио Манджукич («Ювентус»), Иван Перишич («Интер»), Никола Калинич («Милан»), Андрей Крамарич («Хоффенхайм»), Марко Пьяца («Шальке»), Анте Ребич («Айнтрахт»).

    На чемпионате мира Хорватия в группе D сыграет с Нигерией, Исландией и Аргентиной.


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