Чорлука вошел в состав сборной Хорватии на ЧМ-2018

Защитник московского «Локомотива»включен в состав сборной Хорватии на чемпионат мира из 24 человек, полузащитникв список не попал, сообщается на официальном сайте Хорватского футбольного союза.

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Полностью заявка сборной Хорватии выглядит следующим образом:

Вратари: Даниел Субашич («Монако»), Ловре Калинич («Гент»), Доминик Ливакович («Динамо», Загреб);

Защитники: Ведран Чорлука («Локомотив»), Домагой Вида («Бешикташ»), Иван Стринич («Сампдория»), Деян Ловрен («Ливерпуль»), Шиме Врсалько («Атлетико»,), Йосип Пиварич («Динамо», Киев), Тин Едвай («Байер»), Матей Митрович («Брюгге»), Дуе Чалета-Цар («Ред Булл Зальцбург»);

Полузащитники: Лука Модрич, Матео Ковачич (оба – «Реал»), Иван Ракитич («Барселона»), Милан Бадель («Фиорентина»), Марцело Брозович («Интер»), Филип Брадарич («Риека»);

Нападающие: Марио Манджукич («Ювентус»), Иван Перишич («Интер»), Никола Калинич («Милан»), Андрей Крамарич («Хоффенхайм»), Марко Пьяца («Шальке»), Анте Ребич («Айнтрахт»).

На чемпионате мира Хорватия в группе D сыграет с Нигерией, Исландией и Аргентиной.