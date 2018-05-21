Чорлука вошел в состав сборной Хорватии на ЧМ-2018

Полностью заявка сборной Хорватии выглядит следующим образом:
Вратари: Даниел Субашич («Монако»), Ловре Калинич («Гент»), Доминик Ливакович («Динамо», Загреб);
Защитники: Ведран Чорлука («Локомотив»), Домагой Вида («Бешикташ»), Иван Стринич («Сампдория»), Деян Ловрен («Ливерпуль»), Шиме Врсалько («Атлетико»,), Йосип Пиварич («Динамо», Киев), Тин Едвай («Байер»), Матей Митрович («Брюгге»), Дуе Чалета-Цар («Ред Булл Зальцбург»);
Полузащитники: Лука Модрич, Матео Ковачич (оба – «Реал»), Иван Ракитич («Барселона»), Милан Бадель («Фиорентина»), Марцело Брозович («Интер»), Филип Брадарич («Риека»);
Нападающие: Марио Манджукич («Ювентус»), Иван Перишич («Интер»), Никола Калинич («Милан»), Андрей Крамарич («Хоффенхайм»), Марко Пьяца («Шальке»), Анте Ребич («Айнтрахт»).
На чемпионате мира Хорватия в группе D сыграет с Нигерией, Исландией и Аргентиной.
🇭🇷#Hrvatska nogometna reprezentacija— HNS | CFF (@HNS_CFF) 21 мая 2018 г.
📝24 igrača počinju završne pripreme za @FIFAWorldCup#BudiPonosan #Obitelj #WorldCup #Vatreni🔥 pic.twitter.com/4PIz7qjXeD