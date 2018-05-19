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    Дзюба назвал себя «злым и мотивированным»

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    Артем Дзюба
    На фото:Артем Дзюба
    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал, с каким настроением прибыл в расположение сборной России.

    «Очень приятно всех видеть, столько знакомых лиц. Парни сказали, что меня не хватало, поэтому постараюсь оправдать надежды. Мысли бы были разные, меня год не было, наверно. Очень волнительно. Состояние до конца еще даже не могу осознать.

    Мирослав Юрьевич Ромащенко мне первый встретил, спросил, не постелить ли мне красную дорожку. А я первого встретил Андрея Лунева, он сам ко мне зашел.

    Прежде всего, я чувствую, что в хорошей физической форме. Хочу подготовиться, заложить фундамент и попасть в окончательный список на чемпионат. Чемпионат мира – это такой событие, которое впервые проводится в нашей стране. Это будет праздник для всей страны и хочется быть частью этой команды, частью единого целого и выполнить задачи, поставленные тренерским штабом.

    Началось. Сборная собралась в Новогорске

    Да, я уже слышал шутку, что сборная России взяла меня в аренду. Пусть будет так. Я злой, мотивированный и постараюсь всячески помочь. Потому что давно не был в сборной и очень сильно соскучился по всем ощущениям, по футболке. Поэтому очень жду этого всего», — приводит слова Дзюбы официальный сайт РФС.

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