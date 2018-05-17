«Енисей» разгромил «Анжи» в первой стыковой игре

На 32-й минуте форвард «Енисея» Артур Саркисов счёт удвоил, а уже после перерыва Кутьин оформил дубль и установил окончательный результат — 3:0.

Красноярскийобыграл махачкалинскийсо счетом 3:0 (2:0) в первом переходном матче за право играть в РФПЛ в следующем сезоне.

«Енисей» — «Анжи». Прогноз и ставки на первый стыковой матч РФПЛ/ФНЛ 17 мая

Продлится ли в Красноярске серия поражений «Анжи»?

Продлится ли в Красноярске серия поражений «Анжи»? «Енисей» — «Анжи». Прогноз и ставки на первый стыковой матч РФПЛ/ФНЛ 17 мая

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