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    «Енисей» разгромил «Анжи» в первой стыковой игре

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    Футболисты «Енисея»
    На фото:Футболисты «Енисея»
    Красноярский «Енисей» обыграл махачкалинский «Анжи» со счетом 3:0 (2:0) в первом переходном матче за право играть в РФПЛ в следующем сезоне.

    В первом тайме счёт открыл нападающий Александр Кутьин, реализовавший пенальти.

    На 32-й минуте форвард «Енисея» Артур Саркисов счёт удвоил, а уже после перерыва Кутьин оформил дубль и установил окончательный результат — 3:0.

    Ответный матч состоится на поле «Анжи» 20 мая.

    Чемпионат России. Переходные матчи. Первый матч
    «Енисей» (Красноярск) — «Анжи» (Махачкала) — 3:0 (2:0)
    Голы: Кутьин, 25 — с пенальти (1:0). Саркисов, 32 (2:0). Кутьин, 58 (3:0).«Енисей»: Филиппов, Кичин, Гасанов, Жиров, Чичерин, Фатуллаев, Семакин, Иванов, Комков (Камеш, 62), Саркисов (Сердеров, 74), Кутьин (Ломакин, 67).«Анжи»: Будаков (Сугробов, 12), Мусалов, Самарджич, Армаш, Полуяхтов (Яковлев, 46), Хубулов, Тетрашвили, Антон, Будковский, Маркелов, Прудников (Лескано, 61).Предупреждения: Полуяхтов, 41. Хубулов, 50. Маркелов, 60. Филиппов, 77. Жиров, 81. Чичерин, 87.
    Продлится ли в Красноярске серия поражений «Анжи»?«Енисей» — «Анжи». Прогноз и ставки на первый стыковой матч РФПЛ/ФНЛ 17 мая
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