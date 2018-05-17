«Енисей» разгромил «Анжи» в первой стыковой игре

В первом тайме счёт открыл нападающий Александр Кутьин, реализовавший пенальти.
На 32-й минуте форвард «Енисея» Артур Саркисов счёт удвоил, а уже после перерыва Кутьин оформил дубль и установил окончательный результат — 3:0.
Ответный матч состоится на поле «Анжи» 20 мая.
Чемпионат России. Переходные матчи. Первый матч
«Енисей» (Красноярск) — «Анжи» (Махачкала) — 3:0 (2:0)
Голы: Кутьин, 25 — с пенальти (1:0). Саркисов, 32 (2:0). Кутьин, 58 (3:0).«Енисей»: Филиппов, Кичин, Гасанов, Жиров, Чичерин, Фатуллаев, Семакин, Иванов, Комков (Камеш, 62), Саркисов (Сердеров, 74), Кутьин (Ломакин, 67).«Анжи»: Будаков (Сугробов, 12), Мусалов, Самарджич, Армаш, Полуяхтов (Яковлев, 46), Хубулов, Тетрашвили, Антон, Будковский, Маркелов, Прудников (Лескано, 61).Предупреждения: Полуяхтов, 41. Хубулов, 50. Маркелов, 60. Филиппов, 77. Жиров, 81. Чичерин, 87.