Черчесов: Дзюба начал забивать – и мы его пригласили

Главный тренер сборной Россиипрокомментировал вызов нападающегона ближайший сбор национальной команды.

«Дзюба перешел в "Арсенал", показал соответствующие результаты. При этом сам отметил в интервью, что есть уровень РФПЛ, а есть – чемпионата мира. Но главное – он сделал шаг, реально себя проявил и получил по заслугам. Александр Кокорин не играл на Кубке конфедераций, но начал забивать – и мы его пригласили. С Дзюбой – такая же история. Потому что мы не можем проходить мимо того, что есть.

Черчесов: Глушаков меня понял, никаких разногласий не было

Для нас большой плюс, что Артем в этой ситуации чуть повзрослел. И в следующий раз, может, он будет больше прислушиваться к нам, чтобы потом не терять время и не доходить до каких-то вещей самому.

Дзюба еще у Мирослава Юрьевича Ромащенко в дубле "Спартака" играл, потом мы его начали вводить в основной состав в 18 лет. Не понаслышке знаем все его плюсы и минусы. И готовы терпеть. Это у вас, журналистов, терпения мало. Но мы на это реагируем спокойно. У каждого своя работа.

При этом, повторяю, не существует каких-либо алгоритмов, которые могут привести к тому или иному результату. В тот же "Арсенал" из "Зенита" перешел не только Дзюба, но и Иван Новосельцев. Однако один проявил себя, а другой – нет. Что и отразилось на их месте в сборной», — цитирует Черчесова «Спорт-Экспресс».