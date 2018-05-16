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    Черчесов: Глушаков меня понял, никаких разногласий не было

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    Денис Глушаков
    На фото:Денис Глушаков
    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что у него нет никаких разногласий с полузащитником «Спартака» Денисом Глушаковым.

    31-летний капитан красно-белых не вошел в расширенный список из 28 игроков для участия в чемпионате мира-2018.

    Глушаков оказался среди 7 игроков, которые дополняют список из 35 футболистов для ФИФА и при необходимости могут быть привлечены в сборную.

    «Говорил с игроками не включенными в список 28. В частности, с Глушаковым. Он меня понял, и никаких разногласий у нас с Денисом нет.

    Теперь его задача — с одной стороны, чуть-чуть сбросить психологический груз, а с другой — выполнять программу, которую мы ему дали.

    Он знает, что при первой необходимости мы на прямой связи. Планы розданы каждому, и доктор с футболистами все время на связи.

    Вообще, нас нельзя обвинить в том, что мы что-то когда-то скрываем. У нас с игроками открытые отношения. Если не беру футболиста по конкретной причине, то он об этом знает.

    Есть определенный опыт, игроцкий и тренерский, на который ты ориентируешься. Ситуации повторяются. И нет ничего хуже, чем лукавить футболисту.

    Когда ты покривил душой один раз, доверия больше нет. Игрок может с тобой согласиться или нет – но недоговоренностей не должно быть», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».

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