Черчесов: Глушаков меня понял, никаких разногласий не было

Главный тренер сборной Россиирассказал, что у него нет никаких разногласий с полузащитником «Спартака»

31-летний капитан красно-белых не вошел в расширенный список из 28 игроков для участия в чемпионате мира-2018.

Глушаков оказался среди 7 игроков, которые дополняют список из 35 футболистов для ФИФА и при необходимости могут быть привлечены в сборную.

«Говорил с игроками не включенными в список 28. В частности, с Глушаковым. Он меня понял, и никаких разногласий у нас с Денисом нет.

Теперь его задача — с одной стороны, чуть-чуть сбросить психологический груз, а с другой — выполнять программу, которую мы ему дали.

Он знает, что при первой необходимости мы на прямой связи. Планы розданы каждому, и доктор с футболистами все время на связи.

Вообще, нас нельзя обвинить в том, что мы что-то когда-то скрываем. У нас с игроками открытые отношения. Если не беру футболиста по конкретной причине, то он об этом знает.

Есть определенный опыт, игроцкий и тренерский, на который ты ориентируешься. Ситуации повторяются. И нет ничего хуже, чем лукавить футболисту.

Когда ты покривил душой один раз, доверия больше нет. Игрок может с тобой согласиться или нет – но недоговоренностей не должно быть», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».