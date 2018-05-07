Судья затмил «Реал» и «Барселону»

Обмен ударами и провокация Марсело

«Если говорить о действительно зрелищном футболе, то первый тайм начался с 10-й, а не с первой минуты, поскольку на начальном этапе команды разминались. А вот потом уже "Барса" показала свой характер. После передачи Серхи Роберто с правого фланга Луис Суарес с лету пробил по воротам Кейлора Наваса. 1:0 "Барса" повела.

Ответ "Реала" не заставил себя долго ждать. Буквально через четыре минуты после забитого мяча Суаресом отличную комбинацию разыграли "сливочные": сработало трио Кроос-Роналду-Бензема. Криштиану ворвался в штрафную, отдал пас пяткой Кроосу, тот навесил в штрафную, а там Бензема сбросил мяч в центр штрафной, и Роналду с трудом, но замкнул эту передачу. Подкат Пике никак не смог помочь "Барсе".

В концовке тайма запомнилась стычка между Суаресом и Рамосом, повлекшая за собой агрессию Месси, который отомстил за товарища и въехал по ногам Рамосу. Вообще концовка отметилась грязной игрой со стороны футболистов. Отличился Гарет Бэйл, грубо врезавший Умтити по икроножной мышце и непонятно почему не получивший красную карточку. Несколькими секундами позже развернулся целый спектакль: за грубость был удален Серхио Роберто. Марсело изображал на публике, что Роберто ударил его в лицо. Но на самом деле был толчок в плечо. И все же арбитр повелся на эту провокацию, и "Барселона" осталась в меньшинстве», — возмущается поведением бразильского защитника обозреватель «Советского Спорта» Александр Августин.

Ничья ценой Роналду

«Эль-Класико традиционно вышло огненным. Стычки, удаление, интересные голы — составляющие почти любого противостояния "Барселоны" и "Реала". Важный момент именно этого матча — Зинедин Зидан выстоял.

Перед игрой испанские СМИ нагнетали: "Реал" отвратительно провел чемпионат, вылетел из Кубка от скромного "Леганеса" и не всегда показывает уверенную игру даже в Лиге чемпионов. Второе за сезон поражение от "Барселоны" могло стоить Зидану тренерского кресла даже при третьем подряд триумфе в ЛЧ. Но Зизу выдержал давление "Камп Ноу".

Только вот ценой Криштиану Роналду. Автор первого гола в ворота сине-гранатовых не просто отправился отдыхать сразу после перерыва, а ушел залечивать свежую травму голеностопа. Как бы из-за растяжения связок португалец не пропустил финал Лиги чемпионов. При неудачном результате игры в Киеве ничьей с "Барселоной" для нового контракта Зидану не хватит», — переживает за тренера «Реала» автор «Спорта День за Днем» Антон Кудинов.

Бэйл отвечает критикам

«Из-за странной вялости "Реала" сценарий игры переписывался тяжело. Гости почему-то не спешили перекусить "Барсу", оставив её без мяча, и рискнуть ради реванша на "Камп Ноу" за позорное домашнее поражение со счётом 0:3. При этом пропускали контрвыпады оставшихся вдесятером каталонцев. Если бы Месси реализовал момент на 70-й минуте, команда Зидана, скорее всего, проиграла бы.

У "Реала" не было Роналду, но ведь был Бэйл! Валлиец напомнил, за что Мадрид платил 100 млн евро: грамотно сместился в центр к штрафной и пробил без шансов для тер Штегена. Вот и ответ Гарета на критику. Ещё один Бэйл может дать в финале Лиги чемпионов с "Ливерпулем".

При счёте 2:2 Эрнандес Эрнандес должен был назначать пенальти за нарушение правил против Марсело. Видимо, решил, что удаления с хозяев хватит. Что ж, наверное, "Реал" не заслужил победы на "Камп Ноу", а "Барса" – поражения», — радуется за валлийца корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.

Топор войны на «Камп Ноу»

«Последние 15 минут вместили в себя столько событий, сколько хватило бы еще на отдельный тайм: оставленный без внимания судьи фол Альбы на Марселу в штрафной "Барселоны", долгожданные предупреждения для Бэйла и Марселу, два подряд убойных момента Месси, очередная порция обоюдной грубости, итоговая ничья. Топор войны, который команды выкопали в середине первого тайма, определил ход игры – такого жестокого класико не было уже давно. Победа не досталась никому – возможно, даже к лучшему», — резюмирует автор «Спорт-Экспресса» Егор Бычков.

Судья устроил цирк

«Но главным героем стал не Криштиану и не Месси. Арбитр Эрнандес Эрнандес слишком проникся дружественной атмосферой и стал упускать ситуацию из-под контроля. Если бы судья погасил страсти еще в середине тайма, зрители могли бы насладиться классным открытым футболом. Вместо этого – грязная и подлая игра с обеих сторон и неравная борьба во втором тайме.

Игра так и закончилась со счетом 2:2, и роль арбитра в этой встрече можно рассмотреть с разных точек зрения. С одной – Эрнандес Эрнандес разбудил игру и заставил "Барсу" и "Реал" разозлиться и выдавать свой максимум. С другой – испанские арбитры, кажется, давно живут в какой-то своей вселенной и считают, что тысячи зрителей приходят на стадион и миллионы включают свои экраны, чтобы обсуждать их действия, а не игру футболистов.

Одни скажут, что Эрнандес Эрнандес подарил всем шоу. Другие – что 35-летний реф испортил "класико". Но вряд ли кто-то будет спорить, что подобное судейство на таком уровне – это самый настоящий цирк. Если Эрнандес Эрнандес всегда мечтал развлекать людей подобным образом, ему стоило уйти в другую профессию», — распекает арбитра автор Sport24 Марк Бессонов.

А вот и нет, судья спас Класико

«Арбитр не только затмил замену Роналду в перерыве и разъярил Бэйла, но и разжег чувства Месси. Лео с искрами из глаз бросился в Рамоса, чтобы выбить из того все язвы в сторону Суареса. Месси в первом тайме ходил в режиме "пешеход", а самый главный рывок совершил, чтобы вступиться за партнера. Начо и Варан обстучали голеностопы Суареса, а Рамос что-то про это наговорил. Аргентинский гений затаил обиду и дерзко влетел в капитана "Реала". Лео уничтожил ангельский образ только благодаря людям в красном и за это им можно простить любые ошибки.

Месси настолько взбесился, что всадил шедевр с паса Суареса. Алехандро Эрнандес Эрнандес эпизод с фолом уругвайца на Варане, естественно, просмотрел и не лишил "Камп Ноу" эстетического оргазма.

Но лучший гол в матче все равно забил не Лео. Гарет Бэйл оправдал появление в старте бодрыми отработками в обороне, а в кульминации транспортировал мяч в девятину после паса Асенсио. Выдал бы Гарет такую ракету без судейских взрывов? Большой вопрос.

После дуплета из космоса про судейство на момент забыли, но Алехандро Эрнандес Эрнандес был жестко против такого развития событий. Неземные выстрелы Бэйла и Месси растворились в памяти после неназначенного пенальти за фол на Марсело, потому что цвет настроения – красный.

Класико ничего не решало, но стало мощным благодаря судейскому вмешательству. И вы говорите, что ошибаться плохо?», — парадоксален автор Евроспорта Дмитрий Панферов.

Судьбоносный арбитраж

«Возможно, замена Роналду стала бы одним из главных событий, если бы не работа судьи Алехандро Эрнандеса Эрнандеса. Он, по сути, сделал этот матч, его исход. Судье продержаться без откровенных ляпов удалось почти целый тайм, пока он не проморгал эпизод с фолом Бэйла на Умтити.

Скорее даже не сам главный арбитр это сделал, поскольку слишком уж быстро развивалась атака, и он не успевал, а его помощник, перед носом которого случился инцидент – Гарет откровенно и хамски, нарушая правила на Самуэле, ударил его сзади по икре шипами. За подобное принято удалять вовсе, но судья даже желтой карточкой валлийца не наградил. Буквально через минуту рефери уже удалил напрямую защитника "Барселоны" Роберто за отмашку против Марсело. Хотя фол Серхи не был более грубым, чем прием Бэйла, например.

Кстати, концовка тайма в целом вышла горячей. Чего стоит налет миролюбивого с виду Месси на Рамоса, когда он бросился мстить за стычку Серхио с Суаресом. Все три участника инцидента получили по предупреждению. К перерыву можно было подумать, что судья как-то сочувствует "Реалу", наверняка любители заговоров и конспирологии уже расчехлили свои клавиатуры для написания разоблачительных постов.

Но судья во втором тайме показал, что просто некомпетентен в достаточной мере, а вовсе никак не "заряжен" в ту или иную сторону. Контраргументом тем, кто заявит, будто Эрнандес Эрнандес помогал "Реалу", будет засчитанный второй гол "Барселоны". В ходе результативной атаки Суарес откровенно подрубил Варана, а судья не остановил игру, позволив потом Месси забить. Уже ближе к концу арбитр не дал пенальти в ворота тер Штегена за фол против Марсело, которого обрушили на газон в штрафной "Барселоны".

Да, бразилец упал охотно, но все повторы показали, что движение соперника по его ноге было четким. Удар был, а это – пенальти. Сразу несколько результативных ошибок судейской бригады, которые, по сути, сводят на нет ценность самого исхода. Ибо никто не знает, каким бы он был, не соверши арбитры столько осечек. И это еще кто-то может добавить сюда непоказанное второе предупреждение Рамосу. Тут уже не стали придираться, поскольку и без того у судьи набралось достаточно "косяков". В других эпизодах рефери мог действовать по своему усмотрению. Речь же об откровенных ошибках», — разибрает арбитра по косточкам блогер Soccer.ru Синклейр.

Декафеинового Класико не было

«По мнению некоторых, это должно было быть "Класико" без кофеина. Они ошибались, такого просто не бывает. Класико — это класико.

В прошлые выходные "Барса" уже оформила титул, а Мадрид мог бы подумать о своем третьем финале Лиги чемпионов в конце этого месяца, но эти две команды слишком горды, чтобы отвлекаться на это.

Три из четырех защитников мадридцев получили карточки еще до перерыва перерывом, в том числе Рамос за борьбу с Суаресом, которая привела к рукопашной схватке перед рефери Эрнандесом Эрнандесом. Суарес также получил карточку. Затем Месси был предупрежден за то, как он нехарактерно для себя налетел на Рамоса, предположительно, из-за жажды немедленной мести за своего южноамериканского коллегу. А Бейл, почему-то, не получил карточку, несмотря на две достойные причины в первом тайме.

Возможно, чувствуя, что ему нужно было что-то сделать, чтобы показать, что у него не дрожат колени, Эрнандес Эрнандес отправил с поля Роберто. Болельщики хозяев были в ярости, издеваясь над судьями в туннеле в перерыве. Все было таким же огненным, как во времена противостояния Жозе Моуриньо и Пепа Гвардиолы.

К счастью для своих болельщикиков, "Барса" правильно направила свою ярость во втором тайме, и вдесятером сохранили свою серию без поражений», — пишет автор ESPN Сэм Марсден.