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    «Реал» нацелен огорчить «Барселону» в последнем «Класико» Иньесты

    Превью особенного «Эль Класико» «Барселона» — «Реал»

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    Месси успешнее Роналду в «Эль Класико»
    Месси успешнее Роналду в «Эль Класико»
    myKhel
    В 36-м туре чемпионата Испании состоится «Эль класико» — «Барселона» — «Реал». Приводим самые интересные публикации о грядущем событии.

    Зидан выставит основу

    Выиграет ли «Барселона» последнее «класико» Иньесты? «Барселона» — «Реал». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 6 мая «Наставник "Реала" Зинедин Зидан хочет удачно завершить важную для команды неделю победой над "Барселоной" в "Эль Класико" в воскресенье: француз знает, что его подопечные могут бороться только за второе место в Примере, однако понимает, что успех на "Камп Ноу" добавит блеска серому сезону на внутренней арене. Мадридцы еще больше мотивированы тем, что от них зависит то, закончат ли каталонцы нынешнюю кампанию в Ла Лиге без поражений. Держа это в уме, Зизу выставит тот же основной состав, что и против "Баварии" во вторник, если это позволят травмы», — пишет на страницах AS Серхио Сантос.

    «Единственные отличительные от этого поединка варианты, которые рассматривает Зидан — это выход с первых минут Каземиро вместо Матео Ковачича в полузащите, а также — Гарета Бейла вместо Карима Бензема в нападении... Если Хесус Вальехо будет выбран в качестве партнера Серхио Рамоса в центре обороны, то справа в защите, скорее всего, появится Начо, а не Лукас Васкес, ведь для первого это более привычная позиция. Между тем, Криштиану Роналду сыграет в старте, но он не заинтересован победить в борьбе за приз лучшему бомбардиру чемпионата у Лионеля Месси, однако не отправится в Севилью на последующий выездной матч против одноименного клуба посреди недели».

    Последнее «Класико» для Иньесты, первое — для Дембеле

    Созданы друг для друга «Реал» Зидана в третий раз кряду в финале Лиги чемпионов «Андрес Иньеста сыграет в матче либо с первых минут, либо окажется на поле во втором тайме, а значит в наставник хозяев Эрнесто Вальверде выставит в атаке кого-то из троицы Усман Дембеле, Паулиньо и Фелипе Коутиньо. Сомнения концентрируются на том, будет ли француз играть вместе с Месси и Луисом Суаресом в нападении, или же рулевой "блауграна" усилит среднюю линию с помощью Паулиньо, тогда как Иньеста выйдет на замену позже. Коутиньо — третья альтернатива для тренера на позиции слева в полузащите на месте Андреса», — рассуждают в материале каталонского Sport Diario Жорди Хиль и Франсеск Химено.

    «Для француза это будет первое "Класико", ведь он пропустил поединок первого круга в декабре из-за мышечной травмы, тогда как Иньеста сыграет свое последнее противостояние с "Реалом". Икона "Барселоны" настроен участвовать в матче, ведь у него осталось только четыре игры в футболке родного клуба до конца сезона, и он хочет провести их с максимальной интенсивностью. И то, что первая из этих встреч будет против "Сливочных" добавляет символизма».

    «Реал» упустил шанс продемонстрировать свои ценности

    Он и есть футбол. Иньеста уходит Обзор СМИ и комментарии после непростого решения капитана «Барселоны» «Одна из строчек гимна "Реала" гласит: "Когда проигрываешь — протяни руку" — это, возможно, та обязанность, которую некоторые забыли, как одно из классических ценностей клуба, и раз уж "Барселона" стала чемпионов, а ты наносишь ей визит, то сделай почетный коридор, аплодируй, сыграй и попытайся победить — все как всегда. Между тем, мы внесли свой вклад в превращение спорта в ряд оскорблений, ярлыков неудачных истерик, унижений, и команд, вынужденных просить прощения за то, что они делают что-то естественное в футболе, вроде вылета в другой дивизиона или неудачи в достижении цели. Можно понять, что Зидан не желает вылазить из окопа ради своего клуба, тогда как его подопечные сохраняют ответственность за то, чтобы совершить элегантный реванш, однако от этого такое намерение не становится более ответственным», — критикует решение гостей отказаться от чемпионского коридора для хозяев Рубен Хименес на страницах Marca.

    «Раздражение Вальверде и одного из директоров "Барселоны" Гильермо Амора, которые в декабре отказались от коридора почета по случаю победы "Сливочных" в клубном чемпионате мира опустило мадридцев на тот уровень, на котором он не должен быть, ведь если бы сине-гранатовые это сделали, разве это помешало бы им победить 3:0, как это вышло безо всякого коридора? Дань почета чемпиону не должно выглядеть, как унижение, но его стоит воспринимать, как еще одно вдохновение ради игры — сперва ты аплодируешь, а потом выигрываешь. "Реал" упустил золотую возможность преподать мастер-класс ценностей и дружелюбия в Барселоне».

    Месси против Роналду

    Чемпионство «Барселоны» под наибольшим влиянием Месси Реакция прессы на чемпионство «Барселоны» «С 32 забитыми мячами в этом сезоне Примеры Месси наверняка уже выиграл свою пятую награду лучшему бомбардиру чемпионата Испании. Тем временем, у Роналду 24 гола: 16-ю он отметился в восьми предыдущих поединках, но медленный старт кампании, а также четыре из пяти последних матчей, во время которых отдыхал португалец, стоили 33-летнему форварду шансов выиграть этот же приз в четвертый раз», — пишет в материале ESPN Дермот Корриган.

    «Аргентинец — лучший снайпер "Эль Класико". Пенальти, который он реализовал в декабрьском матче на "Сантьяго Бернабеу" стал его 25-м взятием ворот в 37-ми играх против принципиального соперника. Между тем, у Роналду 17 голов в 29-ти матчах против каталонцев, и пять предыдущих мячей, которые он забил им в Примере, имели место быть на поле сине-гранатовых».

    Выиграет ли «Барселона» последнее «класико» Иньесты?«Барселона» — «Реал». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 6 мая
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