«Барселона» — «Реал». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 6 мая

«Барселона»

В начале апреля каталонцы вылетели из Лиги чемпионов, победив в матче 1/4 финала «Рому» на своем поле со счетом 4:1, но проиграв в Риме со счетом 0:3. Между этими двумя матчами «Барса» дома победила «Леганес» (3:1) в рамках Примеры.

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После вылета из еврокубков, «Барселона» дома одержала победу над «Валенсией» (2:1) и на выезде сыграла вничью с «Сельтой» (2:2).

Затем подопечные Вальверде в финале Кубка Испании разгромили «Севилью» со счетом 5:0, а в последнем матче на выезде победили «Депортиво» (4:2), официально оформив чемпионский титул.

1,85Победа «Барселоны» и ТБ 2,5 После 35 туров «Барселона» возглавляет таблицу с 86 очками, не потерпев ни одного поражения в этом розыгрыше Примеры. Разница мячей 87-21.

Лучший бомбардир — Лионель Месси с 32 голами и 15 передачами в Примере, у Луиса Суареса 23 гола и 10 передач, 8 голов и 3 ассиста у Паулиньо.

«Реал»

Для мадридцев апрель начался с того, что они с большим трудом прошли в полуфинал Лиги чемпионов, победив на на выезде со счетом 3:0 и уступив дома 1:3. Между двумя этими матчами уместилось не менее тяжело мадридское дерби с «Атлетико» (1:1).

После поражения от туринцев, «Реал» на выезде победил «Малагу» со счетом 2:1, а затем дома сыграл вничью с «Атлеткиом» (1:1).

В полуфинале Лиги чемпионов «Реал» в Мюнхене одолел «Баварию» со счетом 2:1, после чего на своем поле победил «Леганес2 (2:1) в матче Примеры, а в последнем матче сыграл вничью с "Баварией" (2:2), выйдя в финал лиги чемпионов.

В таблице Примеры "Реал" идет на 3-м месте с 71 очком и разницей мячей 82-36. Лучший бомбардир — Криштиану Роналду с 24 голами и 8 передачами, у Гарета Бейла 12 голов и 4 ассиста, у Марко Асенсио 6 голов и 5 передач. Лучший распасовщик — Карим Бензема, с 10 ассистами и 5 голами.

2,74Удаление — да Из-за травм матч пропустят защитник Дани Карвахаль и нападающий Иско.

В первом круге «Барселона» разгромила «Реал» в Мадриде со счетом 3:0. Перед этим, в матче за Суперкубок Испании «Реал» одержал победы со счетом 3:1 на выезде и 2:0 дома.

В прошлом сезоне «Реал» уступил каталонцам на своем поле (2:3) и сыграл вничью на выезде — 1:1.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча «Барселону», оценивая победу хозяев с коэффициентом 1,67.

За успех «Реала» предлагают 4,50, а ничью в основное время оценивают с коэффициентом 4,50.

2,10«Барса» победит и Месси забьет Каталонцы уже выиграли чемпионат и кубок, но вылет из Лиги чемпионов получился болезненным, и для полноты картины «Барса» будет биться в последнем «класико» уходящего на пенсию Андреса Иньесты. Мадридцам также хочется взять реванш за разгром в первом круге, но матч с «Баварией» выдался тяжелым, так что сил может не хватить. Что примечательно — в последних 10 встречах команд было пять удалений. Матч скорее всего будет результативным и завершится победой каталонцев.

Интересны варианты «обе команды забьют» за 1,36 и «тотал голов меньше 3,5» за 1,91, а также европейский гандикап «победа "Реала" +2 гола» — за 1,44.

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