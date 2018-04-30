ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Чемпионство «Барселоны» под наибольшим влиянием Месси

    Реакция прессы на чемпионство «Барселоны»

    Барселона Примера Футбол Испании Депортиво Календарь Примеры
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    «Барселона» выиграла седьмой титул за 10 лет
    «Барселона» выиграла седьмой титул за 10 лет
    AS
    Накануне «Барселона» досрочно завоевала чемпионский титул в Испании, выиграв в 35-м туре у «Депортиво» 4:2 на выезде. Приводим реакцию СМИ на это событие.

    Позитив и негатив

    «Что может быть более положительного, чем завоевание 25-го чемпионского титула? Завоевание седьмого титула за 10 лет, чтобы, возможно, зацементировать свое место на вершине испанского футбола? Или, может, оформление дубля после победы в чемпионате и кубке страны, что сделано в восьмой раз в клубной истории?», — пишет в материале ESPN Сэм Марсден.

    «Гордость» «Барселоны» исчезает из команды Реакция прессы на матч «Сельта» — «Барселона» «Все это касается "Барселоны", которая заслуженно выиграла золото благодаря данной победе, в которой были признаки как старого (Лионель Месси и Луис Суарес участвовали в комбинациях, которые привелик к трем голам), так и нового (свой вклад внесли полузащитники Филиппе Коутиньо и Усман Дембеле), а значит фанаты будут надеяться, что уход Андреса Иньесты грядущим летом еще не станет сигналом конца эры. Каталонцы будут наслаждаться их триумфом, но наставник Эрнесто Вальверде будет пытаться понять, что пошло не так в последние недели, ведь два пропущенных мяча последовали после недавней тенденции в виде большого количества упущенных моментов. Это имело место быть против "Валенсии" и "Леганеса", а также случилось сейчас».

    Будет ли почетный коридор для Иньесты?

    «Матч на "Риасоре" начался с неприятных новостей: Андрес Иньеста остался в запасе, хотя тот настолько популярная фигура, что в воздухе витало ожидание того, что зрители смогут насладиться каждой минутой, проведенной им на поле, пока он остается в каталонском клубе. Но Эрнесто Вальверде решил не ставить его вт основу. Тренер отправил его на поле в конце игры, когда та уже была выиграна благодаря блестящему выступлению Месси, позволившему гостям избежать относительных трудностей», — отмечает в своей редакционке в AS Альфредо Реланьо.

    «Поскольку "Барселона" пытается еще больше стереть следы неудачи в Лиге чемпионов, теперь ее задачей является завершение сезона в Примере без единого поражения, что не удавалось никому с 1930-х годов, когда это сделали "Атлетик" и "Реал", правда тогда лига была вдвое большей. Вызов в том, чтобы остаться непобедимыми обостряется грядущим "Эль Класико" ", и сейчас развивается идея о том, чтобы обе команды сделали почетный коридор для Иньесты, который сыграет свой последний матч в этом противостоянии Мадрида и Каталонии. Нужно ценить принципиальные отношения между этими клубами, однако в каждом соперничестве стоит максимально использовать возможности, которые возникают, чтобы сблизиться и снять напряжение — это одна из них".

    Он и есть футбол. Иньеста уходит Обзор СМИ и комментарии после непростого решения капитана «Барселоны»

    Ключевой элемент успеха «Барселоны»

    «Иньеста поднимет над головой свой последний трофей чемпиона Примеры, но это Марк-Андре тер Штеген, кто проявил себя ключевым элементом успеха "блауграна" на внутренней арене. Немецкий вратарь был подписан клубом с учетом его потенциала, и хотя ему понадобилось время, чтобы адаптироваться и доказать свой статус основного игрока, сейчас он точно входит в четверку лучших голкиперов европейского футбола. Первый номер сине-гранатовых был невероятен в этом сезоне, его выступления вышли на следующий уровень, когда они позволяют ему совершать сэйвы, которые изменяют ход матчей на регулярной основе», — утверждает на страницах Marca Хави Эрнандес.

    «Многие указывают на мадридский "Эль Класико" (3:0) в декабре, как на тот момент, когда теперь уже экс-чемпион всерьез потерял шансы на сохранение титула, тем не менее, легко забыть, что немецкий вратарь совершил важные сэйвы в том поединке, особенно после ударов от Криштиану Роналду и Гарета Бейла. Подписание молодых голкиперов чаще всего таит в себе риски, однако в данном случае покупка Марка-Андре за 12 млн евро у гладбахской "Боруссии" выглядит выгодной сделкой. Он успешно заменил Виктора Вальдеса и должен продолжать выступления в команде еще в течение многих сезонов, ведь уже влияет на успех команды и даже претендует на капитанскую повязку».

    Бенефис капитана. Иньеста преподал урок игры в футбол СМИ – о победе «Барселоны» над «Севильей» в финальном матче Кубка Испании

    Самый влиятельный сезон в карьере Месси в «Барселоне»

    «Переход к схеме 4-4-2 заставил "Барселону" действовать не так широко, как прежде, и хотя приход Паулиньо обеспечил команду исполнителем, который своими рейдами в чужую штрафную временами обострял игру, он все-таки мало предложил в конструкции атак из средней линии, поэтому во многих случаях Месси остался один, и как раз аргентинец был не только главным бомбардиром, но и главным созидателем: его хет-трик против "Депортиво" означает, что теперь у Лео 32 гола в чемпионате и 12 результативных передач, тем не менее, эти цифры не говорят всю историю. Перед визитом в Ла-Корунью на его счету было 78 созданных шанса для партнеров, 164 дриблинга и 86 ударов в створ, 14 случаев попадания в каркас, а также 73 заработанных фола, многие из которых в опасных позициях, откуда забивались штрафные и пенальти. Когда каталонцам нужны были голы, он забивал, когда они нуждались в креативности, он его производил, когда соперники стойко оборонялись, он находил способ взломать их защиту», — пишет в материале Goal.com Бен Хэйуорд.

    «Когда команда не могла рассчитывать на Суареса из-за травмы в начале кампании, Лео забил дважды "Алавесу", трижды — "Эспаньолу" и четырежды — "Эйбару", а стоило ее беспроигрышной серии оказаться под угрозой против набравшей форму "Валенсии" в ноябре, аргентинец забил мяч, который несправедливо не засчитали, ибо тот все же пересек линию ворот, но также сделал голевую передачу на Жорди Альбу, сравнявшего счет. Между тем, в чемпионском матче против "Атлетико" в апреле именно Месси сделал разницу, обеспечив единственное взятие ворот ударом со штрафного, после чего был поединок против "Севильи", в котором он вышел с первых минут из-за недостаточной готовности в связи с повреждением, однако появился на замену при счете 0:2 в пользу соперника и сыграл главную роль в драматичной ничьей. Нет сомнений, что огромный вклад в чемпионство "Барселоны" внес Месси, потому что хотя он забил больше мячей, чем в предыдущие сезоны, еще никогда его фигура в команде не была столь влиятельной, как сейчас».

    Вслед за «Баварией» и «Сити»«Депортиво» — «Барселона». Прогноз и ставки на матч 35-го тура испанской Примеры 29 апреля
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Третий наставник за сезон. «Севилья» сменила Монтеллу на Капарроса
  • СМИ – о тренерских перестановках в андалузском клубе
    •
  • Он и есть футбол. Иньеста уходит
  • Обзор СМИ и комментарии после непростого решения капитана «Барселоны»
  • 29/04
    • «Барселона» обыграла «Депортиво» и оформила чемпионство
  • 29/04
    • Чакыр рассудит «Реал» и «Баварию» в ответном матче Лиги чемпионов
  • 29/04
    • Пенальти принес «Атлетико» победу над «Алавесом»
  • 29/04
    • Зидан: Не хочу, чтобы Бейл и Бензема ушли из «Реала»
  • 28/04
    • «Севилья» отправила в отставку Монтеллу
  • 28/04
    • «Реал» вторым составом обыграл «Леганес»
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Мирча Луческу«В России лучше молчать». Луческу рассказал всю правдуЛучшие фрагменты яркого интервью с Мирчей ЛуческуЛионель Месси«В этот день теплом вашим я согрет»Спортивный мир поздравляет Лионеля Месси с тридцатилетиемПрезентация новой формыНовое платье королейИзучаем новую форму «Спартака» на сезон 2017/18«Спартак» празднует чемпионствоЧемпионство «Спартака» и еще 12 главных событий мирового спорта-2017Чертова дюжина самых интересных спортивных событий уходящего годаФутболисты «Спартака»Кручу-верчу, изменить хочу. В РФПЛ будет новый лимитПресса и комментарии о новой инициативе по лимиту на легионеровТео ЭрнандесТео Эрнандес в «Реале». Вопрос с левым флангом решен на несколько лет впередВсе о французском новичке мадридского «Реала»Использование VARСистема VAR: быть или не быть – вот в чем вопросРеакция на тестирование видеопомощи арбитру на Кубке КонфедерацийШейк ТиотеНастоящий боец. Футбольный мир шокирован смертью ТиотеПолузащитник сборной Кот-д’Ивуара ушел из жизни в возрасте 30 летЛионель Месси и Антонелла РокуццоСвадьба года: Месси узаконил свои отношения с Антонеллой РокуццоВ аргентинском Росарио прошло мероприятие, к которому был прикован взгляд всего спортивного мира
    Подробный разбор
  • «Зенит» и ЦСКА сделали подарок «Локомотиву»
  • Реакция спортивных СМИ на ключевой матч 28-го тура РФПЛ
    •
  • Каррера начал перестройку «Спартака» с победы в Перми
  • Победа «Спартака» над «Амкаром» — в нашем обзоре прессы
    •
  • Третий наставник за сезон. «Севилья» сменила Монтеллу на Капарроса
  • СМИ – о тренерских перестановках в андалузском клубе
    •
  • Спасение «Юве» на «Сан-Сиро». Судья помог туринцам сохранить лидерство
  • Победа «Ювентуса» над «Интером» — в нашем обзоре СМИ
    •
  • Эмери: отпуск перед неизвестностью
  • Реакция прессы на уход Унаи Эмери из ПСЖ
    •
  • Он и есть футбол. Иньеста уходит
  • Обзор СМИ и комментарии после непростого решения капитана «Барселоны»
    • Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Экспресс дня. «Бетис» продолжит движение вперед
  • Прогнозы и ставки на футбол 30 апреля
  • 5,58
    •
  • Что принесет вояж бразильцев в Уругвай?
  • «Насьональ Монтевидео» — «Сантос». Прогноз и ставки на матч группового этапа Кубка Либертадорес 2 мая
  • 2,07
    •
    Футбол. Главное
  • Трансферный дайджест. 24-30 апреля
  • Кто покинет «Манчестер Сити», за кем охотится «Реал», кого зовет Моуринью и другие трансферные новости последних дней
    •
  • РФПЛ. «Зенит» поделил очки с ЦСКА, «Спартак» одолел «Амкар», «Локо» в гостях у «Краснодара»
  • Обзор матчей 28-го тура российской Премьер-лиги
    •
  • По привычному сценарию. Венгер проиграл в прощальном матче на «Олд Траффорд»
  • Поражение «Арсенала» на поле «Манчестер Юнайтед» — в нашем обзоре СМИ
    •
  • 17:44
    • «Краснодар» и «Локомотив» объявили стартовые составы
  • 15:53
    • «Динамо» и «Рубин» голов не забили
  • 13:23
    • Гол Сысуева принес «Уфе» победу над «СКА-Хабаровском»
  • 12:54
    • Скомина назначен на матч «Рома» — «Ливерпуль»
  • 12:39
    • Манчини должен вернуться в «Зенит» к началу тренировок
  • 11:05
    • В «Локомотиве» назвали бредом информацию об Анчелотти
  • 10:25
    • Анчелотти может возглавить «Локомотив» или «Зенит»
  • 09:47
    • «Томь» назвала имя нового тренера
  • 09:33
    • Салах может пропустить три матча из-за дисквалификации
  • 09:21
    • СМИ: У Салаха конфликт с египетской федерацией
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус