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    Бенефис капитана. Иньеста преподал урок игры в футбол

    СМИ – о победе «Барселоны» над «Севильей» в финальном матче Кубка Испании

    Кубок Испании Футбол Испании Барселона Севилья
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    Футболисты «Барселоны» празднуют победу
    Футболисты «Барселоны» празднуют победу
    mundodeportivo.com
    «Барселона» в 30-й раз в своей истории выиграла Кубок Испании, разгромив в финальном матче «Севилью» со счетом 5:0. Дубль оформил Луис Суарес, еще по голу забили Лионель Месси, Андрес Иньеста и Филиппе Коутиньо, реализовавший пенальти. Предлагаем узнать реакцию СМИ на это событие.

    Восстание после римской трагедии

    Корреспондент ежедневника Marca Хосе Мария Родригес заявил, что «Барселона» показала просто идеальный футбол, начиная с первых минут.

    Худший «Реал» на своем поле в 21-м веке Реакция прессы на матч «Реал» — «Атлетик» «Счет оказался разгромным лишь потому, что этого захотела "Барселона". И дело тут не только в таланте Месси, интеллекте Иньесты или ненасытности Суареса. Просто на стадионе "Ванда Метрополитано" "сине-гранатовые" предстали в наилучшем свете.

    Возможно, на команду Вальверде так повлияла римская трагедия. Возможно, так совпало, что все механизмы идеально сработали со стартового свистка.

    Атмосфера перед игрой была наэлектризована. Болельщики "Севильи" не жалели горла, поддерживая свою команду. Однако уже с первых минут "Барселона" обозначила свое преимущество.

    Каталонцы сразу же взяли мяч под свой контроль, а Иньеста и Альба стали властителями левой бровки. В то же время "Севилья" так и не нащупала свой пульс игры», — отмечает Родригес.

    Как приятно видеть игру Иньесты!

    Обозреватель газеты AS Альфредо Реланьо в составе «Барселоны» отметил Андреса Иньесту, для которого, похоже, это был последний финал в составе каталонской команды.

    «Иньеста поднял над головой Кубок Короля. Когда это произошло, то мы все сразу поняли, что он уходит, ведь он не мог сдержать слезы.

    Андрес стал самым ценным игроком финала, в котором "Барселона" в пух и прах разбила "Севилью". Коутиньо, которого подписали за 160 миллионов евро в качестве возможной замены испанца, безусловно, достойный игрок, но он и рядом не стоит с Иньестой, и я никак не хочу унизить бразильца.

    Иньеста – уникальный футболист, который в течение долгого времени радует своей игрой болельщиков в Испании и во всем мире. К сожалению, у всего есть свой конец, поэтому хорошо, что у Андреса он такой – с трофеем и праздничной атмосферой», — подчеркивает Реланьо.

    Копа де Иньеста

    Журналист El Mundo Deportivo Санти Нолла тоже отдал дань уважения Андресу Иньесте, в честь которого даже назвал завоеванный трофей.

    Трансферный дайджест. 10-16 апреля Куда уйдет легенда «Барселоны», кому нужен хавбек «Баварии», кого зовет «Ювентус» и другие трансферные новости последних дней «Вчера "Барселона" провела свою лучшую игру, а Иньеста в статусе капитана поднял свой предпоследний Кубок перед поездкой в Китай. Это была его прощальная финальная игра в сине-гранатовой футболке. Это Копа де Иньеста.

    Фанаты "Барсы" и "Севильи" в одном порыве поблагодарили Андреса за его игру. Каталонцы отпраздновали свою лучшую победу в сезоне. Как же жаль, что мы не увидели такой же интенсивности в Риме!

    Уже сидя на скамейке, Иньеста не мог сдержать слез. Он был взволнован после впечатляющих оваций, в том числе и со стороны фанатов андалузской команды. Затем он успокоился и поднял над головой Кубок своего имени – четвертый подряд и 30-й в истории клуба.

    Вчера "Барса" была лучшей командой в мире. У "Севильи" просто не было шанса, потому что "сине-гранатовые" даже не позволяли ей нащупать игру. Вчерашний спектакль дал понять, что поражение в Риме связано не с игровыми проблемами, а с психологическими», — пишет Нола.

    Урок для молодежи

    Автор портала Sport.es Хавьер Ортуньо считает, что в матче против «Севильи» Андрес Иньеста показал молодым игрокам «Барселоны», как нужно играть в футбол.

    Хромая на одну ногу Реакция СМИ на жеребьевку полуфинальной стадии Лиги чемпионов «Финал Кубка Испании позволил нам увидеть ту "Барсу", которая должна была сыграть против "Ромы". Команду, которая вышла на игру без малейших сомнений. Команду, которая не переставала давить соперника, атаковала и творила настоящую магию на поле.

    Впрочем, было одно сожаление, с которым не может сравниться даже вылет из Лиги чемпионов. Речь идет об Андресе Иньесте, который провел один из последних матчей в составе "Барселоны". У капитана был свой футбол. Почти 90 минут он демонстрировал, как нужно играть.

    Учитель Иньеста дал мастер-класс для молодежи, показав, что такое взаимодействие с партнерами и креативность. Именно этот матч теперь нужно показывать в "Ла Масии", чтобы каждый начинающий игрок, желающий выступать за "Барселону", имел качественный источник информации», — замечает Ортуньо.

    Финал развернется во втором тайме«Барселона» — «Севилья». Прогноз и ставки на финальный матч Кубка Испании по футболу 21 апреля
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