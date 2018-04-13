Хромая на одну ногу

В финале будут новые лица

«Эта Лига чемпионов уже вошла в историю – два убойных четвертьфинала (»Рома« – "Барселона" и "Реал" – "Ювентус") точно будут вспоминать годы спустя. И после таких матчей как-то не хочется давать прогнозы. Вот кажется, что все теперь ясно – кто побеждает в матче "Бавария" – "Реал", тот и выиграет трофей. Та же ситуация в Лиге Европы – пара "Арсенал" – "Атлетико" это вроде бы такой же досрочный финал.

Но жизнь раз за разом показывает, что пророчествовать бессмысленно. В футбол возвращается непредсказуемость, мы все только что видели, как это бывает. То, что полуфиналы хромают на одну ногу, даже хорошо. Это значит, в главных матчах появятся новые лица», — пишет в совей заметке автор «Спорт-Экспресса» Дмитрий Зеленов.

«И "Ливерпуль", и "Рома" – гранды, в этом нет сомнений. Но гранды второго эшелона. В первом они были раньше, когда и футбол был другим. Более многополярным. И "Рома" с "Ливерпулем", получается, бросают вызов не только от себя – а от всех, кому дорог тот старый, многоликий европейский футбол.

Когда большие звезды играли не в двух-трех клубах от страны, а в семи-восьми. Когда претендентов на победу в ЛЧ было не три с половиной, а хотя бы десять. И мир не был сконцентрирован только лишь на противостоянии двух футболистов», — добавляет Зеленов.

Мохамед Салах нападающий «Ливерпуля» «Ливерпуль» способен выиграть Лигу чемпионов. Я всегда говорю, что мы делаем шаг за шагом, но мы в полуфинале и может случиться всё что угодно. Все игроки команды перед четвертьфинальными матчами настраивались на победу. Теперь мы в полуфинале, осталось провести два матча, чтобы сделать последний шаг.

Превзойдет ли ученик учителя?

«Мало кто помнит, но именно с мадридским "Реалом" ровно 20 лет назад, в сезоне 1997/98, Юпп Хайнкес впервые в своей карьере выиграл Лигу чемпионов. Тогда в финале был повержен туринский "Ювентус", главной звездой которого был нынешний наставник мадридского клуба Зинедин Зидан. Интересно, сможет ли ученик превзойти учителя?

А ведь и старина Юпп не так прост. Он трижды до этого возглавлял команды, которые принимали участие в Лиге чемпионов и трижды с ними доходил до финала, выиграв два из них. Почему бы и не продолжить эту статистику финалов?

В полуфинале Лиги чемпионов "Реал" и "Бавария" сыграют друг с другом в 25 и 26 раз в истории. Для клубов из разных стран Европы – это рекорд – полная противоположность паре "Арсенала" с "Атлетико" из Лиги Европы. Удивительно, но статистика этих встреч – в пользу "Баварии". Мюнхенский клуб выиграл 12 матчей, проиграв 11. Еще 3 встречи завершились вничью. Теперь у "Реала" будет возможность качнуть чашу весов в свою сторону», — отмечает обозреватель «Советского спорта» Степан Чаушьян.

Салах — ключевая фигура противостояния

«В четвертьфинале "Ливерпуль" и "Рома" выбили из Лиги чемпионов команды, которых считали чуть ли не главными соискателями трофея, "Манчестер Сити" и "Барселону" соответственно. Но если "красные" наглядно продемонстрировали свое превосходство над нынешней дружиной Гвардиолы, то "Роме" потребовалось чудо, чтобы пройти бывшую команду Хосепа. Отсюда напрашивается вопрос: не исчерпали ли "волки" запас чудес на этот розыгрыш? Для итальянского клуба выход в полуфинал Лиги чемпионов – уже достижение, хотя понятно, что они не собираются добровольно прекращать борьбу.

Ключевая персона этого противостояния – конечно же, Мохамед Салах, летом перебравшийся из Рима в Ливерпуль за скромные деньги, из-за чего нового спортивного директора "Ромы" Мончи долго критиковали. Но ведь выяснилось, что египтянину лучше в Англии, а римлянам неплохо живется без Салаха – так бывает, клуб и его бывший футболист разными маршрутами пробрались в полуфинал Лиги чемпионов, где сразятся не за жизнь, а за поездку в Киев», — подчеркивает Александр Чистяков из Soccer.ru.

Хасан Салихамиджич Спортивный директор «Баварии» «Реал» — соперник высшего класса. Мы им проиграли в прошлом году. В этот раз хотим сыграть лучше. Если намерен выступить в финале, то должен обыгрывать любого соперника. Я настроен оптимистично.

360 минут огня в полуфиналах

«Парни из УЕФА как всегда грамотно пригрели шары: сильные – с сильными, андеры – с андерами. Вместо одного горяченного финала – 360 минут огня в полуфиналах, супер.

Вопросов по триумфатору главной дуэли – минимум. Во-первых, "Бавария" зря досрочно объявила Ковача главным тренером: да, в 2013-м было точно так же (в роли Нико – Пеп), но тогда у "Голливуда" был грандиозный игровой перевес над любым европейским соперником, а сейчас его нет. Команда легко может поплыть, как в начале сезона с Анчелотти.

Во-вторых, Зидан вычислил оптимальную схему (4-4-2) и уже точно не будет ее менять, как в ответке с "Юве". В-третьих, у "Мадрида" еще есть хоть какой-то стимул держать себя в тонусе (второе место в Ла Лиге), а Мюнхен его уже лишился.

Да и чисто по составу "бланкос" тоже выглядят мощнее. Отсюда вывод – шансы примерно 65% на 35% в пользу "Реала". Если Зизу пройдет Хайнкеса, великий титул "лысый физрук" окончательно от него отлипнет – скорее, этот статус перейдет к одному мужчине из Манчестера, которого уже сейчас называют шарлатаном», — пишет автор Eurosport.ru Павел Городницкий.

Реакция Клоппа

«Это идеальная жеребьевка для Клоппа. В штаб-квартире "Ливерпуля" было много сотрудников, которые наблюдали за этой драмой. Но немецкий босс сидел один, далеко от экрана и позади своих сотрудников.

Сразу после жеребьевки он дал комментарий официальному сайту "Ливерпуля", попытавшись преуменьшить важность возможности избежать соперника из Испании или Германии. "Я знал, что придется что-то говорить, я пытался думать о том, что чувствую, но это было не 'Слава Богу это не Бавария и не Реал, это Рома, ура!'. Это просто жеребьевка, а самая лучшая новость заключается в том, что мы все еще в турнире. Кто бы нам ни достался, я бы сказал, что у нас есть шансы", — сказал Клопп.

"Если кто-то подумает, что это самый легкий жребий, я ничем не могу помочь этому человеку — он явно не видел матчей против 'Барселоны'. В первом матче счет был не по игре, там был гений Месси. Второй матч был выдающимся. Они должны были выиграть 4:0 или 5:0", — приводит слова Клоппа Daily Mail.

Эмилио Бутрагеньо директор «Реала» До этой стадии турнира добраться тяжело, но мы сделали это восьмой год подряд. Самое сложное еще впереди, последний шаг всегда самый трудный. Надеюсь, мы снова покажем себя с лучшей стороны. «Бавария» — великая команда, и нам нужно показать свой лучший футбол в обоих матчах.

Одно из главных противостояний европейского футбола

«Перед жеребьевкой "Бавария" объявила, что тренер "Айнтрахта" Нико Ковач сменит Юппа Хайнкеса на посту наставника по окончанию сезона. Ханкес работает с "Баварией" в четвертый раз, его третий приход закончился победой в финале ЛЧ в 2013 году. Чтобы повторить этот подвиг, ему нужно будет найти способ преодолеть защиту действующих чемпионов.

"Реал", который выиграл ЛЧ, трижды за последние четыре сезона, добрался до полуфинала после драматичного ответного матча с "Ювентусом". Зидан несколько раз по ходу этого сезона оказывался под давлением, преимущественно за выступление команды в Ла лиге.

"Реал" выиграл у "Баварии" в драматичном и противоречивом четвертьфинале в прошлом сезоне — 6:3 по сумме двух встреч с тремя голами в овертайме.

"Это одно из главных противостояний европейского футбола. Действующий чемпион против топ-клуба с качественными футболистами", — отметил Хайнкес», — передает BBC.