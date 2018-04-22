ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Барселона» разгромила «Севилью» и выиграла Кубок Испании

    Футбол Испании Кубок Испании Барселона Севилья
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Лионель Месси и Андрес Иньеста
    На фото:Лионель Месси и Андрес Иньеста
    «Барселона» стала обладателем Кубка Испании 2017-2018. В финальном матче, который прошел на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде, каталонцы разгромили «Севилью».

    Матч завершился победой «Барселоны» со счетом 5:0.

    Уже к перерыву каталонцы отправили в ворота соперника три мяча — дубль оформил Луис Суарес, еще один мяч на свой счет записал Лео Месси. Во втором тайме Андрес Иньеста и Филипе Коутиньо (с пенальти) довели счет до разгромного.

    «Барселона» в 30-й раз в своей истории выиграла Кубок Испании.

    Кубок Испании. Финал
    «Севилья» — «Барселона» — 0:5 (0:3)
    Голы: Луис Суарес, 14 (0:1). Месси, 31 (0:2). Луис Суарес, 40 (0:3). Иньеста, 52 (0:4). Филиппе Коутинью, 69 — с пенальти (0:5). «Севилья»: Сория, Хесус Навас, Меркадо, Лангле, Эскудеро, Сарабия (Лаюн, 82), Н`Зонзи, Банега, Васкес (Нолито, 86), Корреа (Рамирес, 46), Муриэль.«Барселона»: Силлессен, Серхи Роберто, Пике, Юмтити, Жорди Альба, Филиппе Коутинью (Дембеле, 82), Ракитич, Бускетс (Паулинью, 76), Иньеста (Суарес, 88), Луис Суарес, Месси.Предупреждения: Меркадо, 34. Эскудеро, 38. Иньеста, 67. Васкес, 74. Бускетс, 74.
    Финал развернется во втором тайме«Барселона» — «Севилья». Прогноз и ставки на финальный матч Кубка Испании по футболу 21 апреля
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Примера. Ничья «Сельты» и «Валенсии», «Атлетико» примет «Бетис»
  • Обзор матчей 34-го тура испанской Примеры
    •
  • «Гордость» «Барселоны» исчезает из команды
  • Реакция прессы на матч «Сельта» — «Барселона»
    •
  • 20/04
    • «Арсенал» провел переговоры с Луисом Энрике
  • 20/04
    • В борьбе за Иньесту появился новый фаворит
  • 19/04
    • Ракитич готов вернуться на поле
  • 18/04
    • «Барселона» упустила победу в матче с «Сельтой»
  • 17/04
    • «Севилья» разошлась миром с «Депортиво»
  • 17/04
    • Месси и Салах претендуют на «Золотую бутсу»
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Харри КейнИз толстого ребенка — в суперзвезду. Как «Тоттенхэм» вырастил КейнаИстория о том, как Кейн мог даже не попасть в «Тоттенхэм», а в итоге стал лидером командыИспользование VARСистема VAR: быть или не быть – вот в чем вопросРеакция на тестирование видеопомощи арбитру на Кубке КонфедерацийЖозе Моуринью и Антонио КонтеКак поссорились Жозе Моуринью с Антонио КонтеИзучаем хронику затяжной войны между наставниками «МЮ» и «Челси» Футболисты «Спартака»Кручу-верчу, изменить хочу. В РФПЛ будет новый лимитПресса и комментарии о новой инициативе по лимиту на легионеровЗинедин Зидан и его очередной кубок чемпионовЗидан: секрет успеха и новые вызовыКак Зидану удалось войти в историю?Хамес Родригес, Радамель Фалькао и Абель Агилар празднуют выход на ЧМ-2018Колумбийцы вернули должок. Кто оставил ЧМ без Санчеса?О чем договорились Фалькао и ГеррероКриштиану Роналду и Криштиану-младшийМногодетный отецВ семье Криштиану Роналду прибавление — опятьФорма сборной России по футболу на ЧМ-2018Форма сборной России по футболу на ЧМ-2018Компания adidas представила комплект формы для сборной России на чемпионат мира по футболу 2018Александр КержаковОстался непревзойдённымАлександр Кержаков завершил карьеру. Каким мы его запомним?
    Подробный разбор
  • По следам старого друга. Михайлович претендует на место Манчини
  • Петербургский «Зенит» может возглавить сербский специалист
    •
  • Кто остановит «Локо» на пути к чемпионству?
  • Главные интриги на финише футбольного сезона
    •
  • Что не так с Погба?
  • Моуринью, нелюбимая позиция и нестабильность — кто и что мешает Погба стать настоящей суперзвездой «Манчестер Юнайтед»
  • Худший «Реал» на своем поле в 21-м веке
  • Реакция прессы на матч «Реал» — «Атлетик»
    •
  • Глушаков лишил «Спартак» Кубка России
  • Реакция спортивных СМИ на провал красно-белых в полуфинале Кубка России
    •
  • Двойная радость фанатов «Зенита»
  • Победа «Зенита» в день поражения «Спартака» — в нашем обзоре прессы
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Россия попробует обыграть Чехию
  • Чехия — Россия. Прогноз и ставки на матч Евротура 22 апреля
  • 1,96
    •
  • Закончит ли «Ак Барс» серию с ЦСКА в пяти матчах?
  • «Ак Барс» — ЦСКА. Прогноз и ставки на матч финала плей-офф КХЛ 22 апреля
  • 1,93
    •
    Футбол. Лента новостей
  • «Манчестер Юнайтед» включил режим финалиста
  • Обзор СМИ после волевой победы «МЮ» в полуфинале Кубка Англии
    • 00:52
  • Примера. Ничья «Сельты» и «Валенсии», «Атлетико» примет «Бетис»
  • Обзор матчей 34-го тура испанской Примеры
    • Вчера в 22:35
  • 22:03
    • «Фиорентина» минимально уступила «Сассуоло»
  • 21:44
    • «Боруссия» уничтожила «Байер» в Бундеслиге
  • РФПЛ. «Рубин» и «Ростов» сыграли вничью, ЦСКА примет «Краснодар»
  • Обзор матчей 27-го тура российской Премьер-лиги
    • Вчера в 21:30
  • 21:23
    • «Манчестер Юнайтед» прошел «Тоттенхэм» в полуфинале Кубка Англии
  • 21:07
    • «Урал» на выезде минимально обыграл «Анжи»
  • 20:48
    • Карпин: Особой радости от ничьей не испытываю
  • 20:38
    • «Марсель» разгромил «Лилль»
  • 20:28
    • Бердыев: Ничья против «Ростова» закономерна
  • 20:02
    • «Сельта» и «Валенсия» победителя не определили
  • Венгер заслужил великолепные проводы
  • Реакция прессы на отставку Арсена Венгера
    • Вчера в 19:55
  • 19:43
    • ФНЛ: «Крылья Советов» победили «Зенит-2», «Ротор» обыграл «Луч-Энергию»
  • 19:18
    • «Бавария» разгромно обыграла «Ганновер»
  • 18:58
    • «Уотфорд» и «Кристал Пэлас» сыграли вничью
  • 18:30
    • «Рубин» и «Ростов» победителя не выявили
  • 18:25
    • «Факел» на своем поле обыграл «Олимпиец»
  • 18:14
    • «Рома» разгромила СПАЛ
  • 17:59
    • Дзюба примет участие в матче с «Зенитом»
  • 17:35
    • «Волгарь» одержал волевую победу над «Спартаком-2»
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус