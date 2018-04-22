«Барселона» разгромила «Севилью» и выиграла Кубок Испании

Матч завершился победой «Барселоны» со счетом 5:0.
Уже к перерыву каталонцы отправили в ворота соперника три мяча — дубль оформил Луис Суарес, еще один мяч на свой счет записал Лео Месси. Во втором тайме Андрес Иньеста и Филипе Коутиньо (с пенальти) довели счет до разгромного.
«Барселона» в 30-й раз в своей истории выиграла Кубок Испании.
Кубок Испании. Финал
«Севилья» — «Барселона» — 0:5 (0:3)
Голы: Луис Суарес, 14 (0:1). Месси, 31 (0:2). Луис Суарес, 40 (0:3). Иньеста, 52 (0:4). Филиппе Коутинью, 69 — с пенальти (0:5). «Севилья»: Сория, Хесус Навас, Меркадо, Лангле, Эскудеро, Сарабия (Лаюн, 82), Н`Зонзи, Банега, Васкес (Нолито, 86), Корреа (Рамирес, 46), Муриэль.«Барселона»: Силлессен, Серхи Роберто, Пике, Юмтити, Жорди Альба, Филиппе Коутинью (Дембеле, 82), Ракитич, Бускетс (Паулинью, 76), Иньеста (Суарес, 88), Луис Суарес, Месси.Предупреждения: Меркадо, 34. Эскудеро, 38. Иньеста, 67. Васкес, 74. Бускетс, 74.