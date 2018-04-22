«Барселона» разгромила «Севилью» и выиграла Кубок Испании

На фото: Лионель Месси и Андрес Иньеста twitter.com/laliga

стала обладателем Кубка Испании 2017-2018. В финальном матче, который прошел на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде, каталонцы разгромили

Матч завершился победой «Барселоны» со счетом 5:0.

Уже к перерыву каталонцы отправили в ворота соперника три мяча — дубль оформил Луис Суарес, еще один мяч на свой счет записал Лео Месси. Во втором тайме Андрес Иньеста и Филипе Коутиньо (с пенальти) довели счет до разгромного.

«Барселона» в 30-й раз в своей истории выиграла Кубок Испании.