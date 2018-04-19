Худший «Реал» на своем поле в 21-м веке

Инструкции Зидана помешали «Реалу»

«Как это часто происходит в 2018 году, у наставника "Реала" Зинедина Зидана нет беспокойства по поводу травм, а значит на следующей неделе в его распоряжении будет весь состав, за исключением защитника Начо, в первом матче полуфинала Лиги чемпионов против "Баварии". Мадридцы нанесли 29 ударов по воротам "Атлетика", из которых 10 пришлись в его створ, а восемь были заблокированы, и психологический эффект от избежания шестого поражения в Примере с помощью позднего гола пришелся весьма вовремя, где более крупная рыба была на крюке "Сливочных". В то же время, центр обороны хозяев легко вскрывался Иниго Мартинесом и Вильямсом: Зизу быстро позвал к боковой линии Серхио Рамоса и Рафаэля Варана к боковой линии, где показал сигнал из приложенных друг к другу ладоней после того, как "Львы" открыли счет», — пишет в материале портала ESPN Роб Трэйн.

«Реал» ушел от поражения в матче с «Атлетиком» Мадридский «Реал» в домашнем матче 33-го тура чемпионата Испании сыграл вничью с «Атлетиком» из Бильбао «Еще одна осечка в рамках испанского первенства вряд ли рассматривается с негативной точки зрения, если учесть, что действующий чемпион уже потерял шансы защищить титул, однако "Бавария" заметит то, как легко разящая игра гостей не позволяла сопернику эффективно выходить в контратаки. Зидан был обязан выставить с первых минут более-менее основной состав, ведь до визита в Мюнхен еще целая неделя, а на выходных у команды не будет игры, поэтому несколько исполнителей получили четкие инструкции не делать на поле все, что может поставить под риск их здоровье. Результат оказался неуместным, но Лука Модрич и Тони Кроос были особенно неубедительными, что позволило баскам выглядеть мощнее в центре поля и контролировать игру».

Две звезды вечера на «Сантьяго Бернабеу»

«Только нечто экстраординарное могло помочь "Реалу" пробить ворота Кепы Аррисабалаги, к подписанию которого президент королевского клуба Флорентино Перес был так близок в январе, пока Зизу не остановил сделку. С тех пор голкипер демонстрирует превосходную форму, что говорит о его ярком и продолжительном будущем: его умение занимать позицию, элегантность и характер напоминают легенду бильбаинцев Хосе Анхеля Ирибара, и можно представить, что Перес в частном порядке все еще выражает свое раздражение Зидану, который зашел там далеко, что даже публично выступил против предполагаемого трансфера на пресс-конференции. Другие лишены такой роскоши со стороны президента мадридцев, но наставник команды завоевал уважение за свою настойчивую позицию в этом вопросе, пусть даже победителем в этой ситуации вышел "Атлетик", который удержал своего первого номера и повысил сумму отступных за него с 20 до 80 млн евро, и с тех пор наблюдает, как тот зарабатывает очки для коллектива в его сложном сезоне», — отмечает в своей редакционной статье AS Альфредо Реланьо.

«Сама игра была неплохой, где первый тайм выдался преимущественно академичным, а второй — взбалмошным: Дружина Куко Сиганды полностью избавилась деморализованного в большей части текущей кампании состояния и действовала солидно, смело и нацеленно на чужие ворота, благодаря чему открыла счет, а также отличилась ударом в стойку. "Сливочные" был также периодически хорош, где Зидан избрал ту же тактику (4-4-2), с которой, скорее всего, сыграет в Мюнхене, в которой нашлось место для Карима Бензема — он работал тяжелее обычного, но все же добился негативных оценок на трибунах, когда в одном из эпизодов пробил выше ворот. В итоге это был зрелищный вечер, где для обеих команд ничего не стояло на кону, а Криштиану Роналду, забивший мяч, и Кепа привнесли в него звездное качество».

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Средняя линия «Реала» страдает без Каземиро

«Зизу выбрал интересную схему, где Марко Асенсио и Лукас Васкес действовали на флангах, а Модрич и Кроос в центре полузащиты. Тем не менее, на сегодня этот дуэт слишком уязвим при оборонительных действиях, и "Реалу" очень не хватало в опорной зоне Каземиро. И хотя хозяева владели перевесом большую часть матча, а Кепа отличился несколькими суперсэйвами, гости с легкостью использовали дыры в средней линии оппонентов, поэтому Каземиро, который показал, на что способен, когда в воскресенье против "Малаги" отобрал мяч, а затем завершил атаку своего коллектива — определенно выйдет с первых минут в Германии», — убежден Бен Хэйуорд в материале Goal.com.

«Несмотря на надежды выиграть Лигу чемпионов в третий раз кряду, нынешний сезон королевского клуба в чемпионате Испании оказался весьма разочаровывающим, и "Барселона" может потенциальном стать чемпионом, если победит своего антагониста в "Эль Класико" на своем поле 6 мая. Чтобы иметь шанс одолеть каталонцев, а также пройти "Баварию", голы Роналду, конечно, будут иметь жизненное значение. Но также будет иметь значение фигура Каземиро, чья важность для команды очень хорошо проявилась во время его отсутствия в среду».

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Мой дом — не моя крепость

«12 из 26 команд, которые навещали "Сливочных" в этом сезоне на "Сантьяго Бернабеу", увозили отсюда как минимум ничью: "Валенсия", "Леванте", "Бетис", "Тоттенхэм", "Фуэнлабрада", "Барселона", "Нумансия", "Вильярреал", "Леганес", "Атлетико", "Ювентус" и "Атлетик". 14 побед, семь ничьих и пять поражений с 64 забитыми мячами и 32 — пропущенными — это показатель мадридцев в 26 матчах, сыгранных ими на своем поле — такого не было с конца прошлого века, кампании 1999/2000 годов», — пишет на страницах Marca Луис Альберто Диас.

«Вместе с двумя очками, которые потеряны подопечными Зинедина Зидана против "Львов", общее число упущенных баллов в этом сезоне "Реалом" на родной арене уже составляет 17. Ничего подобного не происходило на внутренней арене с коллективом, начиная с сезона 2006/2007, когда его возглавлял Фабио Капелло. Это был тот самый розыгрыш Примеры, который остался под знаменитым названием "Лига камбэков", которую мадридцы выиграли в последнем туре в напряженной борьбе с "Барселоной" за счет личных встреч».