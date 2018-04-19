«Реал» ушел от поражения в матче с «Атлетиком»

Мадридскийв домашнем матче 33-го тура чемпионата Испании сыграл вничью сиз Бильбао — 1:1.

Счет в матче на 14-й минуте открыли гости. Кордоба из центра поля выполнил передачу к штрафной площади «Реала» на ход Уильямсу, Иньяки вышел на рандеву с Навасом и спокойно обыграл голкипера.

Отыгрались мадридцы лишь на 87-й минуте. Модрич пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, а Криштиану Роналду удачно пяткой подправил мяч в угол — Аррисабалага был бессилен.

После этого матча «Реал» с 68 очками на 3-м месте, а «Атлетик» на 13-м месте — 40 очков.