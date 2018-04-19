«Реал» ушел от поражения в матче с «Атлетиком»

Счет в матче на 14-й минуте открыли гости. Кордоба из центра поля выполнил передачу к штрафной площади «Реала» на ход Уильямсу, Иньяки вышел на рандеву с Навасом и спокойно обыграл голкипера.
Отыгрались мадридцы лишь на 87-й минуте. Модрич пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, а Криштиану Роналду удачно пяткой подправил мяч в угол — Аррисабалага был бессилен.
После этого матча «Реал» с 68 очками на 3-м месте, а «Атлетик» на 13-м месте — 40 очков.
Чемпионат Испании. 33-й тур
«Реал» — «Атлетик» — 1:1 (0:1)
Голы: Иньяки Уильямс, 14 (0:1). Криштиану Роналду, 87 (1:1).«Реал»: Навас, Карвахаль, Варан, Серхио Рамос, Марселу, Васкес, Кроос, Модрич, Асенсио (Иско, 69), Бензема (Бэйл, 69), Криштиану Роналду.«Атлетик»: Аррисабалага, Лекуэ (Сусаэта, 79), Нуньес, Иньиго Мартинес, Баленсиага, Де Маркос, Сан-Хосе, Итурраспе, Рауль Гарсия, Кордоба (Икер Муниаин, 70), Иньяки Уильямс (Адурис, 85).Предупреждения: Иньяки Уильямс, 39. Васкес, 45+1. Итурраспе, 61. Де Маркос, 84. Сан-Хосе, 89. Карвахаль, 90+3.