Зидан: Я недоволен результатом, но не игрой команды

Главный тренер мадридского «Реала»прокомментировал результат матча 33-го тура чемпионата Испании против «Атлетика» (1:1).

«Я недоволен результатом, но не игрой команды. Прежде всего это касается первого тайма, где мы имели много шансов.

У нас было много домашних матчей в чемпионате, подобных этому. Я не считаю, что команда устала, но хочу отметить, что нам не хватало хорошего последнего паса. Мы часто заходили в штрафную соперника и были очень сфокусированы в игре с хорошо обороняющейся командой.

Эта игра окончена, и теперь у нас есть неделя на подготовку к первому матчу Лиги чемпионов против "Баварии". Начнём думать об этом матче в субботу, поскольку завтра хотим отдохнуть.

Да, Роналду забил в 12-й игре подряд, но всем остальным тоже следует подключаться», — цитирует Football-Espana Зидана.

«Реал» после 33 туров с 68 очками расположился на 3-м месте.