Он и есть футбол. Иньеста уходит

Слезы Иньесты

«Находясь в окружении семьи, друзей, сотрудников "Барселоны" и большинства своих одноклубников 33-летний полузащитник назвал причины своего ухода. Не хочу обманывать себя или кого-то еще. Мне почти 24 года и я знаю, что дальше будет сложнее. Так устроена жизнь. Меня ждет новый вызов и я постараюсь быть столь же счастлив, как здесь. Это сложный день для меня. В "Барселоне" прошла вся моя жизнь, и мне очень сложно говорить "до свидания". Но я никогда не простил бы себе, если бы поставил клуб, который дал мне все, в неудобное положение. Это было бы несправедливо с моей стороны».

Иньеста подписывал «пожизненный контракт» с «Барселоной» в октябре, но у него были сомнения и в итоге он выбрал уйти на пике, все еще выступая на самом высоком уровне и с победой в чемпионате и Кубке Испании.

Футболист несколько раз расплакался в пятницу и особенно поблагодарил своих родителей и сестру, а также вспоминал о том, как он пришел в «Барселону» стеснительным ребенком 22 года назад, а также поблагодарил свою жену и «три сокровища», которые также находились в комнате для пресс-конференций«, — констатирует Бен Хэйворд из Goal.com.

Неймар нападающий ПСЖ Это лучший полузащитник, игру которого мне доводилось видеть. Речь и о технике, и обо всем в целом. Это прекрасная личность, легенда, и «Золотой мяч» ему для этого не нужен. Он несравненен, поскольку сильно ото всех отличается. Он обладает собственным шармом и играет на невероятно высоком уровне, что выделяет его на общем фоне.

Цифры не имеют значения



«Сложно понять, с чего начать, когда речь идет об этом человеке. В первую очередь, это цифры. 669 матчей за "Барселону", 124 — за сборную Испании. Парень с Ла-Манша выиграл все на свете, включая четыре титула Лиги чемпионов и восемь титулов чемпиона Испании и вспоминая о победе на чемпионате мира, где он забил свой самый известный гол, а также двух титулах чемпиона Европы в футболке испанской сборной.

В наши дни огромное значение придается количеству голов и результативных передач, которые удается записать футболисту в свой актив. И хотя Иньеста не особенно выделяется в этом плане, цифры не имеют значения при том влиянии, которое он оказывает на игру, даже не будучи напрямую вовлеченным в голевые атаки. Партнеры обожают играть с ним за то, насколько легко он ускальзывает от соперникав, за то как грамотно он отдает передачи и находит свободное пространство. Вот почему он просто незаменим», — пишет в своей статье для Football Espana Люк Тэйлор.

Пеп Гвардиола главный тренер «Манчестер Сити» Я мог бы очень долго говорить о том, какое значение для «Барселоны» и футбола имеет Андрес. История «Барселоны» последних 15 лет была бы невозможна без него. Я хочу поблагодарить его, ведь, просто играя и творя на поле, он помог мне понять футбол лучше. Добавьте сюда то количество титулов, которые он завоевал, и его игровую манеру, которая служит примером того, как нужно оставаться профессионалом на поле и за его пределами.

Больше, чем просто игрок

«Иньеста больше чем просто игрок, а его уход больше, чем просто ежегодное обновление состава по окончании сезона. Для миллиона его поклонников он не просто полузащитник, который выелкилепно пасует и обращается с мячом. Он и есть футбол», — утверждает Энди Уэст из BBC.

«Когда видишь великолепную игру в исполнении Иньесты против "Севильи", задаешься вопросом — почему кто-то, кто способен выдавать такое выбирает дорогу в Китай для завершения карьеры. Если он все еще может так играть, почему не остаться в "Барселоне"? Однако вылет "Барселоны" от "Ромы" в Лиге чемпионов ранее в этом месяце был яркой демонстрацией трудностей, с которыми он сталкивается перед лицом более сильного физически соперника.

Ему скоро исполнится 34, и его тело говорит ему, что он сможет выдержать суровые нагрузки девятимесячного сезона, будучи только частично задействованным игроком. Эта та роль, которую он никогда не хотел бы выполнять. Он также хочет избежать того, чтобы "Барселона" столкнулась с проблемой выбора — Иньеста мог бы препятствовать процессу вливания в команду новых подписаний — Филипе Коутиньо и Усмана Дембеле», — объясняет ситуацию автор.

Лионель Месси нападающий Андрес, спасибо тебе за все эти футбольные годы. Было привилегией наслаждаться игрой вместе с тобой и пережить так много незабываемых моментов. Желаю тебе всего наилучшего на новом этапе карьеры и жизни. Ты феноменален на поле и за его пределами. Мы будем по тебе скучать!

Великолепный человек

«Иньеста — великолепный человек. Особенный и по-настоящему добрый. Когда у Пепа Гвардиолы возникли трудности в началего его пути с "Барселоной" (он не выиграл в двух стартовых матчах и к нему возникали большие вопросы) это Иньеста пришел в офис тренера и заверил Пепа, что тот находится на правильном пусти и что игроки поддерживают его.

А когда Иньеста забил свой гол в Йоханнесбурге, когда весь мир наблюдал за ним, он снял свою футболку, чтобы показать имя своего лучшего другоа, Дани Харке из "Эспаньола", который умер годом ранее. Это невероятный человеческий жест. За принесенную победу на чемпионате мира Иньесте аплодирует на всех гостевых стадионах и даже на стадионе "Эспаньола" — главного врага "Барселоны" по городу», — рассказывает обозреватель squawka.com Мохаммед Батт.

«Все слышали об Иньесте, все любят Иньесту», — также отмечает автор и резюмирует: «Это конец эпохи. И какая же это была эпоха!».

Зинедин Зидан главный тренер «Реала» Мне нравятся игроки, которые полностью отдаются на поле, а за его пределами ведут себя тихо, мирно. В адрес Иньесты могу сказать только хорошее, я восхищаюсь его футболом. Желаю ему всего наилучшего и как футболисту, и как человеку. Он заслужил «Золотой мяч». Тем более, когда выиграл чемпионат мира.

Без красных карточек

«Один из лучших футболистов в истории испанского футбола уходит. Но это не просто отличный футболист. Это также отличный человек. Это пример для тысяч детей, которые восхищаются им. И это лучший пример, который мог быть у этих детей.

Это не случайность, что за 16 сезонов на высшем уровне его ни разу не удаляли с поля. Ни разу. Ни в матчах за "Барселону", ни в матчах за Испанию. Он вошел в клуб, в который входят такие великие игроки, как Рауль, Филип Лам, Гари Линекер, Гаэтано Ширеа и Мишель Платини», — напоминает Луис Рохо из Marca.com.

Памятные моменты

«11 июля 2010 года. В финал ЧМ вышли Испания и Нидерланды. Иньеста забил гол в дополнительное время и принёс своей команде чемпионский титул. Гол он посвятил умершему другу, а после игры его признали лучшим футболистом матча.

10 января 2011 года. После успеха на ЧМ в ЮАР Иньеста попал в список претендентов на "Золотой мяч". Увы, в итоге он оказался лишь вторым, а победителем стал Лео Месси. Кстати, недавно учредители премии извинились перед Андресом за то, что тот так и не выиграл приз.

1 июля 2012 года. Всего пару лет спустя после победы на ЧМ Испания взяла очередной трофей. В киевском финале Евро-2012 испанцы прошлись катком по Италии – 4:0! Несмотря на то что Иньеста не поучаствовал ни в одной голевой комбинации, его всё равно признали лучшим игроком матча. А заодно и всего турнира. А ещё тот год принёс ему звание лучшего футболиста Европы по версии УЕФА», — напоминает о главных эпизодах в карьере Иньесты автор «Чемпионата» Максим Еремин.