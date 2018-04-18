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    «Гордость» «Барселоны» исчезает из команды

    Реакция прессы на матч «Сельта» — «Барселона»

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    Впервые за 16 лет в основе «Барселоны» не оказалось ни одного воспитанника
    Впервые за 16 лет в основе «Барселоны» не оказалось ни одного воспитанника
    AS
    Накануне в рамках 33-го тура чемпионата Испании «Барселона» сыграла вничью 2:2 против «Сельты». Приводим публикации медиа по этому поводу.

    Две победы до чемпионства

    «Теперь "Барселона" находится на расстоянии двух побед от завоевания седьмого чемпионского титула за 10 лет, но ей пришлос нелегко в том, чтобы набрать этот балл в матче против "Сельты", поскольку Иаго Аспас принес заслуженную ничью галисийцам. Между голами гостей, которые провели Усман Дембеле и Пако Алькасер, пришлось взятие ворот хозяевами благодаря Хонни Кастро, что открыло перед каталонцами дорогу к своему первому успеху на "Балаидос" с 2015 года. Тем не менее, лидеру Примеры не удалось удержать три очка, ведь блестящий Аспас забил спорный мяч на 82-й минуте после того, как поле после своего удаления покинул Серхи Роберто", — пишет в материале портала ESPN Сэм Марсден

    «Барселона» упустила победу в матче с «Сельтой» В матче 33-го тура чемпионата Испании «Сельта» на своем поле сыграла вничью с «Барселоной» «Ничья — не самый худший исход для гостей, которые сделали девять замен в сравнении с поединком против "Валенсии" в прошлую субботу. Они продлили свою беспроигрышную серию в чемпионате Испании до 40 матчей, и теперь на 12 очков опережают своего главного преследователя в лице "Атлетико". Им нужно всего шесть очков в последних пяти турах Примеры, чтобы оформить свой 25-й чемпионский титул».

    «Сельта» испортила приятную статистику «Барселоне»

    «Эрнесто Вальверде проводит довольно классную работу в первый же год своей работы у руля "Барселоны", однако ничья 2:2 в Виго не позволила "блауграна" добыть победу над каждым из участником первенства во время своего шествия к золотым медалям. Оба ее матча против галисийцев в нынешней кампании завершились ничьей 2:2, в которых центральной фигурой был Аспас», — отмечает на страницах Marca Давид Пекер.

    «Это не самое уникальное достижение, к которому стоит стремиться, ведь на протяжении последних семи сезонов всегда была хотя бы одна команда, победившая по крайней мере по одному разу каждого из соперников в Примере. Потерпев в этом неудачу, каталонцы не смогли отметиться достижением, которое могло бы стать для них пятым в клубной истории. Победа на "Балаидос" также означала бы повторение рекорда сине-гранатовых по гостевым викториям в одном сезоне Ла Лиги, и теперь они также могут повторить рекорд "Реала" по числу выездных побед (16) в одной кампании».

    Вальверде выучил урок

    «Эрнесто Вальверде критиковали за недостаточную ротацию команды, особенно в свете неудачи в дуэли с "Ромой" в Лиге чемпионов на прошлой неделе, но только в поединке против "Сельты" он перетасовал свой состав. Рулевой "Барселоны" ставил с первых минут одну и ту же группу игроков большую часть сезона, и его подопечные выглядели уставшими, из-за чего потерпели поражение в Риме. За три дня до этого "блауграна" играла сильнейшим составом домашнюю встречу против "Леганеса" дома в Примере, тогда как более грамотным было бы предоставить отдых основным исполнителям и не заплатить за такое решение неудачей в Италии», — рассуждает Бен Хэйуорд в материале портала Goal.com.

    «Романтада» для неудачливого четвертьфиналиста Месси Реакция прессы на матч «Рома» — «Барселона» «Конечно, вылет клуба из Лиги чемпионов обусловлен куда большими факторами, чем просто усталостью, однако более свежие и готовые к ответному матчу каталонцы могли выстоять на "Стадио Олимпико" и пройти в полуфинал. В любом случае, этого не произошло, и Вальверде применил ротацию только перед выездом в Виго... Возможно, его решение было принято слишком поздно, но наставник сине-гранатовых, похоже, наконец, выучил важный урок, и несмотря на все проблемы, сейчас "Барселона" близка к завоеванию двух трофеев в одном сезоне».

    Ни одного воспитанника в основе за 16 лет

    «В основе "Барселоны" на матч против "Сельты" впервые за 16 лет не оказалось ни одного воспитанника клуба — в последний раз ни одного выпускника прославленной академии "Ла Масия" не было в старте коллектива 6 апреля 2002 года в поединке против "Атлетика". на данный момент 31 процент (семеро из 24-х) игроков первой команды прошел через систему каталонцев: Жерар Пике, Серхи Роберто, Алейш Видаль, Серхио Бускетс, Андрей Иньеста, Жорди Альба и Лионель Месси; учитывая, что Иньеста и Видаль близки к уходу грядущим летом, этот процент обещает уменьшиться в следующем сезоне, ведь только Карлес Аленья и при большом рвении Абель Руис, а также Миранда, могут получить повышение из "Барсы-Б" в ближайшем будущем. Более того, нехватку собственных талантов подчеркивает еще и то, что за последние три года вторая команда выпустила за пределы клуба не менее 34 исполнителей вместо того, чтобы те пошли по стопам Месси и компании», — отмечает на страницах AS Хуан Хименес.

    «Барселона» не соответствует своим стандартам Реакция прессы на матч «Барселона» — «Рома» «Вице-президент сине-гранатовых Жорди Местре оправдывает ситуацию аргументами о том, что, во-первых, игровые требования первой команды достигли беспрецедентного уровня, и если "блауграна" должна выигрывать трофеи, то лишь единицы могут влиться в ее ряды, а во-вторых, считает он, развитие молодежи — это процесс, в котором нельзя предсказать появление особенно талантливых исполнителей. Поэтому, добавляет он, повторить поколение Иньесты, Пике, Бускетса, Месси и Педро, которым предшествовала группа во главе с Хави, Карлесом Пуйолем и Виктором Вальдесом очень тяжело. Так или иначе, кажется очевидным, что у клуба есть проблема — "Ла Масия" исчезает из командного фото».

    Какая полоса у «Барселоны»?«Сельта» — «Барселона». Прогноз и ставки на матч 33-го тура испанской Ла Лиги 17 апреля
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