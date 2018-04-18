«Гордость» «Барселоны» исчезает из команды

Две победы до чемпионства

«Теперь "Барселона" находится на расстоянии двух побед от завоевания седьмого чемпионского титула за 10 лет, но ей пришлос нелегко в том, чтобы набрать этот балл в матче против "Сельты", поскольку Иаго Аспас принес заслуженную ничью галисийцам. Между голами гостей, которые провели Усман Дембеле и Пако Алькасер, пришлось взятие ворот хозяевами благодаря Хонни Кастро, что открыло перед каталонцами дорогу к своему первому успеху на "Балаидос" с 2015 года. Тем не менее, лидеру Примеры не удалось удержать три очка, ведь блестящий Аспас забил спорный мяч на 82-й минуте после того, как поле после своего удаления покинул Серхи Роберто", — пишет в материале портала ESPN Сэм Марсден

«Барселона» упустила победу в матче с «Сельтой» В матче 33-го тура чемпионата Испании «Сельта» на своем поле сыграла вничью с «Барселоной» «Ничья — не самый худший исход для гостей, которые сделали девять замен в сравнении с поединком против "Валенсии" в прошлую субботу. Они продлили свою беспроигрышную серию в чемпионате Испании до 40 матчей, и теперь на 12 очков опережают своего главного преследователя в лице "Атлетико". Им нужно всего шесть очков в последних пяти турах Примеры, чтобы оформить свой 25-й чемпионский титул».

«Сельта» испортила приятную статистику «Барселоне»

«Эрнесто Вальверде проводит довольно классную работу в первый же год своей работы у руля "Барселоны", однако ничья 2:2 в Виго не позволила "блауграна" добыть победу над каждым из участником первенства во время своего шествия к золотым медалям. Оба ее матча против галисийцев в нынешней кампании завершились ничьей 2:2, в которых центральной фигурой был Аспас», — отмечает на страницах Marca Давид Пекер.

«Это не самое уникальное достижение, к которому стоит стремиться, ведь на протяжении последних семи сезонов всегда была хотя бы одна команда, победившая по крайней мере по одному разу каждого из соперников в Примере. Потерпев в этом неудачу, каталонцы не смогли отметиться достижением, которое могло бы стать для них пятым в клубной истории. Победа на "Балаидос" также означала бы повторение рекорда сине-гранатовых по гостевым викториям в одном сезоне Ла Лиги, и теперь они также могут повторить рекорд "Реала" по числу выездных побед (16) в одной кампании».

Вальверде выучил урок

«Эрнесто Вальверде критиковали за недостаточную ротацию команды, особенно в свете неудачи в дуэли с "Ромой" в Лиге чемпионов на прошлой неделе, но только в поединке против "Сельты" он перетасовал свой состав. Рулевой "Барселоны" ставил с первых минут одну и ту же группу игроков большую часть сезона, и его подопечные выглядели уставшими, из-за чего потерпели поражение в Риме. За три дня до этого "блауграна" играла сильнейшим составом домашнюю встречу против "Леганеса" дома в Примере, тогда как более грамотным было бы предоставить отдых основным исполнителям и не заплатить за такое решение неудачей в Италии», — рассуждает Бен Хэйуорд в материале портала Goal.com.

«Романтада» для неудачливого четвертьфиналиста Месси Реакция прессы на матч «Рома» — «Барселона» «Конечно, вылет клуба из Лиги чемпионов обусловлен куда большими факторами, чем просто усталостью, однако более свежие и готовые к ответному матчу каталонцы могли выстоять на "Стадио Олимпико" и пройти в полуфинал. В любом случае, этого не произошло, и Вальверде применил ротацию только перед выездом в Виго... Возможно, его решение было принято слишком поздно, но наставник сине-гранатовых, похоже, наконец, выучил важный урок, и несмотря на все проблемы, сейчас "Барселона" близка к завоеванию двух трофеев в одном сезоне».

Ни одного воспитанника в основе за 16 лет

«В основе "Барселоны" на матч против "Сельты" впервые за 16 лет не оказалось ни одного воспитанника клуба — в последний раз ни одного выпускника прославленной академии "Ла Масия" не было в старте коллектива 6 апреля 2002 года в поединке против "Атлетика". на данный момент 31 процент (семеро из 24-х) игроков первой команды прошел через систему каталонцев: Жерар Пике, Серхи Роберто, Алейш Видаль, Серхио Бускетс, Андрей Иньеста, Жорди Альба и Лионель Месси; учитывая, что Иньеста и Видаль близки к уходу грядущим летом, этот процент обещает уменьшиться в следующем сезоне, ведь только Карлес Аленья и при большом рвении Абель Руис, а также Миранда, могут получить повышение из "Барсы-Б" в ближайшем будущем. Более того, нехватку собственных талантов подчеркивает еще и то, что за последние три года вторая команда выпустила за пределы клуба не менее 34 исполнителей вместо того, чтобы те пошли по стопам Месси и компании», — отмечает на страницах AS Хуан Хименес.

«Барселона» не соответствует своим стандартам Реакция прессы на матч «Барселона» — «Рома» «Вице-президент сине-гранатовых Жорди Местре оправдывает ситуацию аргументами о том, что, во-первых, игровые требования первой команды достигли беспрецедентного уровня, и если "блауграна" должна выигрывать трофеи, то лишь единицы могут влиться в ее ряды, а во-вторых, считает он, развитие молодежи — это процесс, в котором нельзя предсказать появление особенно талантливых исполнителей. Поэтому, добавляет он, повторить поколение Иньесты, Пике, Бускетса, Месси и Педро, которым предшествовала группа во главе с Хави, Карлесом Пуйолем и Виктором Вальдесом очень тяжело. Так или иначе, кажется очевидным, что у клуба есть проблема — "Ла Масия" исчезает из командного фото».