«Романтада» для неудачливого четвертьфиналиста Месси

Грамотный игровой план «Ромы»

«Каталонский гранд прекратил борьбу в Лиге чемпионов после убедительного выступления "Ромы", который позволил ей пробиться в полуфинал. Впервые с 1984 года римский клуб оказался в четверке лучших команд Европы. С учетом своей игры на "Олимпико", "Волки" заслужили свое место в элите», — пишет AS.

«Рома» выбила «Барселону» из Лиги чемпионов Римляне совершили камбэк, уступив со счетом 1:4 в первом четвертьфинальном матче «План наставника хозяев Эусебио Ди Франческо включал в себя множество беговой работы, прессинга полузащитников "Барселоны" и ограничение пространства для Лионеля Месси там, где он обычно эффективен. Это идеально сработало, и хотя "джаллоросси" значительно повысили свой уровень игры в сравнении с событиями недельной давности, "блауграна" с самого начала матча страдала от нехватки интенсивности в своих действиях... Перед ответным матчем рулевой "Ромы" говорил, что его подопечным нужно выдать чудо, чтобы выкопать себя из ямы, в которой они оказались в первом поединке, и что касается футбольных чудес, события в Риме, вероятно, были похожи на нечто подобное».

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Месси — неудачник четвертьфинала Лиги чемпионов

«Нападающий "Барселоны" Лионель Месси пережил вечер, который ему будет трудно забыть: аргентинец, который провел выдающийся сезон перед своим визитом в Рим, попросту растворился на поле и не угрожал чужим воротам привычным образом. Он потерял мяч 19 раз и нанес пять ударов, из которых только два пришлись в створ. Его выступления в четвертьфинале Лиги чемпионов не соответствует привычному уровню форварда, и это не совпадение», — отмечает Marca.

«На этой же стадии в двух предыдущих розыгрышах турнира, против "Атлетико" и "Ювентуса", он не сумел забить ни одного гола, равно как и в 2015 году против ПСЖ, когда каталонцы выиграли Лигу чемпионов, а также в 2014 году в неудачной дуэли против того же "Атлетико". В сумме Месси не забивал в четвертьфиналах ЛЧ 900 минут, что является открытием в объяснении причин вылетов его клуба. Это причина и следствие — "Мессизависимость" сине-гранатовых».

Пресная «Барселона»

«Команда Эрнесто Вальверде минувшим вечером выглядела непохожей на себя, ведь имела проблемы в обороны, была неточна в полузащите и безвредна в атаке. После своего наихудшего выступления в сезоне, "Барселона" не вышла в полуфинал Лиги чемпионов уже в третьем сезоне кряду», — грустит каталонская Mundo Deportivo.

Вальверде: «Рома» очень здорово сыграла, а мы — нет Главный тренер «Барселоны» прокомментировал разгромное поражение в Риме и вылет из Лиги чемпионов «Сине-гранатовые, которые за весь розыгрыш главного еврокубка нынешней кампании пропустила лишь три гола, позволила "Роме" забить столько же. "Волкам" удалось это всего за 90 минут игрового времени, после чего "блауграна" ни с чем отправилась домой».

Императоры и месседж «Ювентусу»

«Великая "Рома" перевернула все с ног на голову... Месси должен поклониться Риму. Это был футбольный урок, после которого "Волки" впервые прошли в полуфинал Кубка чемпионов с 1984 года», — пишет сегодняшняя Gazzetta dello Sport, на передовице которой заголовок: «Императоры».

La prima pagina della Gazzetta dello Sport:

⚽ Roma imperiale!

⚽ Juve, provaci tu col Real

⚽ Inter, Pinamonti & C. valgono un tesoretto pic.twitter.com/MF3WDndB2u — LaGazzettadelloSport (@Gazzetta_it) 11 апреля 2018 г.

«Легендарная ремонтада в Лиге чемпионов: 3:0 против "Барселоны" и Ее Величества Лео Месси», — не может нарадоваться успеху земляков римская Corriere dello Sport.

Наингголан: Мы просто хотели больше выиграть Хавбек «волков» прокомментировал победу своего клуба Тем временем, туринская Tuttosport, описывая удивительный результат матча, отправляет сообщение «Ювентусу», который с аналогичным счетом уступил в первом поединке «Реалу». «Экстаз "Ромы". "Юве", ты видел, что это возможно?».

«Романтада»

Не забыла болезненного поражения ПСЖ от «Барселоны» со счетом 1:6 после домашней победы парижан 4:0 в прошлом сезоне Лиги чемпионов L'Equipe, когда уже каталонцы невероятным образом смогли отыграть крупный дефицит пропущенных мячей. Обыгрывая испанское слово «ремонтада» («грандиозный отыгрыш»), с которым годом ранее выходили многие европейские спортивные газеты по случаю камбэка каталонцев, французское издание вышло с заголовком: «Романтада!».