Наингголан: Мы просто хотели больше выиграть

Полузащитникподелился впечатлениями от победы над(3:0) в ответной встрече 1/4 финала Лиги чемпионов и выхода римского клуба в полуфинал турнира.

«Победа со счётом 3:0 была впечатляющей, но если взглянуть на оба матча, то мы просто хотели больше выиграть. "Рома" заслужила выход в полуфинал. Мы выиграли у команды, которая так многого добилась в последнее время. Сегодня всё было великолепно, начиная от поддержки стадиона и невероятной атмосферы», — цитирует Наингголана Roma TV.

Напомним, в первом матче на «Камп Ноу» «Барселона» одержала победу со счетом 4:1. Таким образом, за счет гола на чужом поле выступление в Лиге чемпионов продолжает «Рома».