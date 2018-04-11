Иньеста: Возможно, это был мой последний матч в Лиге чемпионов

Полузащитникпосле сенсационного вылета каталонцев из Лиги чемпионов заявил, что может больше не сыграть в главном клубном турнире Европы.

«Возможно, это был мой последний матч в Лиге чемпионов, но сейчас тяжелое время для всей команды, для всех нас», — цитирует Иньесту официальный сайт УЕФА.

«Мы очень хотели выиграть этот турнир, но в очередной раз потерпели неудачу. С этим поражением трудно смириться. Оно кажется нереальным», — добавил испанский полузащитник.

Ранее сообщалось о том, что у 33-летнего Иньесты есть предложение из Китая, над которым он пока раздумывает.

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Напомним, «Барселона» покинула Лигу чемпионов по итогам матчей 1/4 финала с «Ромой» (0:3, 4:1).