Бускетс: Не знаю почему, но «Рома» была сильнее

Полузащитникпрокомментировал вылет команды от(0:3) в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Рома» должна была забивать и показала запредельный настрой, а мы по каким-то причинам ничего не смогли противопоставить такой игре. Мы просто не знали, как создавать моменты и изменить ход матча. Не знаю почему, но сегодня «Рома» была сильнее.

Мы проиграли похожим образом в прошлом году и пообещали себе, что постараемся не допустить, чтобы с нами случилась ещё одна такая неудача, но мы снова вылетели из турнира, в котором хотели продолжить борьбу«, — приводит слова Бускетса пресс-служба УЕФА.

Напомним, что "Рома" по сумме двух встреч (1:4, 3:0) переиграла "Барселону" и вышла в полуфинал Лиги чемпионов.