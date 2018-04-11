Вальверде: «Рома» очень здорово сыграла, а мы — нет

Главный тренер «Барселоны»прокомментировал разгромное поражение в Риме и вылет из Лиги чемпионов.

«Барселона» на выезде уступила «Роме» со счетом 0:3, покинув розыгрыш турнира, несмотря на победв первом четвертьфинальном матче со счетом 4:1.

«Хотим извиниться перед болельщиками. Теперь мы должны сосредоточиться на оставшихся целях в этом сезоне.

Проигрывать в таком ключе всегда сложно, но нужно отдать должное сопернику, который здорово играл с первой до последней минуты.

Они весь матч применяли высокий прессинг, который не позволил нам показать свою игру. Мы так и не справились с этим прессингом.

Они подбирали все отскоки, забивали в нужное время. Это был плохой день для нас. "Рома" очень здорово сыграла, а мы — нет.

Бесспорно, это болезненное поражение. Мы все хотели победить, но теперь нужно сосредоточиться на других целях. Мы должны пережить эти трудные дни и двигаться дальше. Других вариантов нет», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.