«Рома» выбила «Барселону» из Лиги чемпионов

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов римскаяодержала домашнюю победу над— 3:0.

Хозяева открыли счет на 6-й минуте. Боснийский форвард Эдин Джеко выскочил на заброс Де Росси и подправил мяч мимо тер Штегена в ворота.

На 57-й минуте в ворота каталонцев был назначен пенальти. Джеко продавил Пике, заставив Жерара сфолить на границе вратарской.

Арбитр после подсказки ассистента указал на «точку». Даниэле Де Росси точным ударом удвоил преимущество римлян.

А на 82-й минуте греческий защитник «Ромы» Костас Манолас здорово сыграл на опережение при навесе с углового и головой подправил мяч в дальний нижний угол.

В первом матче римляне уступили на «Камп Ноу» со счетом 1:4 по сумме двух матчей за счет выездного гола вышли в полуфинал турнира.

Проиграв «Роме», «Барселона» прервала свою беспроигрышную серию в главном еврокубке. До этого дня последней неудачей каталонцев было поражение от «Ювентуса» в четвертьфинале Лиги чемпионов-2016/17.

Тогда сине-гранатовые проиграли со счетом 0:3, а через неделю вылетели из розыгрыша после ничьей 0:0 в ответной встрече.