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    «Рома» выбила «Барселону» из Лиги чемпионов

    Лига чемпионов Барселона Футбол Испании Рома Футбол Италии
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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов римская «Рома» одержала домашнюю победу над «Барселоной» — 3:0.

    Хозяева открыли счет на 6-й минуте. Боснийский форвард Эдин Джеко выскочил на заброс Де Росси и подправил мяч мимо тер Штегена в ворота.

    На 57-й минуте в ворота каталонцев был назначен пенальти. Джеко продавил Пике, заставив Жерара сфолить на границе вратарской.

    Арбитр после подсказки ассистента указал на «точку». Даниэле Де Росси точным ударом удвоил преимущество римлян.

    А на 82-й минуте греческий защитник «Ромы» Костас Манолас здорово сыграл на опережение при навесе с углового и головой подправил мяч в дальний нижний угол.

    В первом матче римляне уступили на «Камп Ноу» со счетом 1:4 по сумме двух матчей за счет выездного гола вышли в полуфинал турнира.

    Проиграв «Роме», «Барселона» прервала свою беспроигрышную серию в главном еврокубке. До этого дня последней неудачей каталонцев было поражение от «Ювентуса» в четвертьфинале Лиги чемпионов-2016/17.

    Тогда сине-гранатовые проиграли со счетом 0:3, а через неделю вылетели из розыгрыша после ничьей 0:0 в ответной встрече.

    Лига чемпионов. 1/4 финала. Ответный матч
    «Рома» (Италия) — «Барселона» (Испания) — 3:0 (1:0)
    Голы: Джеко, 6 (1:0). Де Росси, 58 — с пенальти (2:0). Манолас, 82 (3:0). «Рома»: Алиссон, Жуан Жезус, Фасио, Манолас, Флоренци, Де Росси, Наингголан (Эль-Шаарави, 77), Стротман, Коларов, Джеко, Шик (Дженгиз Ундер, 73).«Барселона»: тер Штеген, Семеду (Дембеле, 85), Пике, Юмтити, Жорди Альба, Серхи Роберто, Ракитич, Бускетс (Пако Алькасер, 85), Иньеста (Андре Гомеш, 81), Месси, Луис Суарес.Предупреждения: Фасио, 38. Жуан Жезус, 44. Пике, 57. Месси, 63. Луис Суарес, 72.
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