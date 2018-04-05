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    «Барселона» не соответствует своим стандартам

    Реакция прессы на матч «Барселона» — «Рома»

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    «Барселона» выиграла крупно, но не блистала
    «Барселона» выиграла крупно, но не блистала
    AS
    Накануне в первом поединке четвертьфинала Лиги чемпионов «Барселона» на своем поле разбила «Рому» со счетом 4:1. Приводим комментарии СМИ на эту игру и ее результат.

    «Роме» нужно прыгнуть выше головы

    «Для победы "Барселоне" понадобилась помощь в виде двух голов от игроков "Ромы" в собственные ворота, которые позволили выиграть 4:1 и думать о подготовке к выступлению в полуфинале Лиги чемпионов. Забитый Луисом Суаресом мяч в коне поединка вплотную приблизил каталонский клуб к выходу в четверку лучших команд турнира», — пишет в отчете о матче на страницах AS Робби Данн.

    «Лионель Месси не отличился результативным ударом после своего возвращения в стартовый состав, однако два автогола от Даниэле Де Росси и Костаса Маноласа установили контроль хозяев поля над игрой. Жерар Пике сделал счет 3:0, после чего Эдин Джеко сократил отставание в счете, прежде чем свое слово молвил уругвайский форвард "блауграна". Теперь, для того, чтобы пробиться в полуфинал, римскому коллективу нужно прыгнуть выше собственной головы».

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    «Рома» проиграла «битву фулбеков»

    «Это была игра крайних защитников, по крайней мере, на бумаге и в ее самом начале, где наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде выдвинул в центр поля Серхи Роберто, а правым фулбеком выступал Нелсон Семеду, в то время, как Эусебио Ди Франческо ответил на это Алессандро Флоренци и Бруно Пересом на противоположном краю. Тем самым рулевой "Ромы" рассчитывал на большую скорость и динамизм на правом фланге, особенно с учетом отсутствия Раджи Наингголана (вместо него в средней линии действовал Лоренцо Пеллегрини). Тем самым 4-3-3 гостей превратились в 4-1-4-1, где Де Росси служил щитом перед обороной, а Флоренци и [номинально левый нападающий] Диего Перотти действовали на краях полузащиты», — анализирует тактику в материале Gazzetta dello Sport Андреа Пульезе.

    «Эта система долгое время работала хорошо, потому что "Волки" хорошо держали зоны, порой даже с большим индивидуальным вкладом. С другой стороны, однако, Семеду лучше атакует, нежели обороняется, а Месси слишком упрям, чтобы делать это же одному, поэтому игра открылась после пары опасных вертикальных атак сине-гранатовых... [Несмотря на такой результат], в ответном матче "джаллоросси" обязаны попытаться отыграться, даже если надежда на это сводится лишь к ее проблескам».

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    «Барселона» в силу прагматизма изменила стиль

    «Под руководством Вальверде "блауграна" не боится смешивать стили игры в таких определяющи поединках, как против "Челси", "Севильи" или "Ромы": каждая из этих команд создавала проблемы каталонцам в обороне, но их ответом был прямой подход, примером которому служит гол от Усмана Дембеле после контратаки в ответном матче против лондонского клуба в 1/8 финала Лиги чемпионов. Гол Месси в ворота андалусийцев ударом с линии штрафной также демонстрирует готовность команды выйти из передряги любым способом. Наставник "Барселоны" может решить вернуться к предыдущему стилю, с его чистой верностью контролю мяча, который восхищает "Камп Ноу", стоит тренеру получить тех исполнителей, которые умеют так играть, но нужно сказать, что такие футболисты, как Дембеле и Паулиньо по своей натуре более прямолинейные фигуры, которые менее способны держать снаряд под своим контролем», — отмечает на страницах Marca Пабло Эхеа.

    Ди Франческо посетовал на медлительность и раскритиковал судей Главный тренер «Ромы» прокомментировал поражение от «Барселоны» (1:4) «В основном бразилец призван врываться в штрафную соперника в ключевые моменты и пробивать по воротам — это то, что обычно делал Иван Ракитич, которые сейчас действует глубже, образуя пару опорных с Серхио Бускетсом. В свою очередь, это позволило Месси отходить назад для получения мяча и развития атаки из глубины, ради чего требуется дополнительная скорость, ведь он преодолевает дополнительное расстояние между этой зоной и воротами. Болельщики каталонцев могут ожидать все более частого использования данной тактики, поскольку Вальверде предпочитает именно ее в больших матчах, а так как команда подошла к финишной прямой в борьбе за три трофея, все они могут быть выиграны в очень непривычной для команды манере».

    «Барселоне» нужно прибавить для победы в Лиге чемпионов

    «Хозяева поля красиво победили, но все-таки не могут чувствовать, что сыграли убедительно: не чувствовалось, что это даже четвертьфинал Лиги чемпионов, поскольку сдержанная атмосфера на стадионе отразилась плохим выступлением хозяев поля. Снова была излишняя зависимость от действий Месси, как против "Севильи" на выходных, когда аргентинец вышел на замену, будучи не до конца готов, изменил ход игры в пользу своего коллектива — большинство событий прошли с его участием, и в каждом из первых трех голов есть его вклад. Тем не менее, он снова не показал свою готовность на 100 процентов, равно как и Бускетс или даже Андрес Иньеста", — критикует 'блауграна' в материале на портале ESPN Сэм Марсден.

    Даже сильным мира сего нужна удача «Барселона» создала комфортный задел перед выездом в Рим «Когда во втором тайме "Рома" периодически шла вперед с пониманием того, что они могут создать проблемы оппонентам, "Барселона", которая отличалась твердостью в этом сезоне, даже допускала ошибки в обороне, и лишь Марк-Андре тер Штеген помешал римлянам забить больше, чем один мяч. Чтобы противостоять "Реалу", который безжалостно разбил "Ювентус" (3:0), или даже "Ливерпулю", который не оставил шансов "Манчестер Сити" (3:0), сине-гранатовым нужно прибавить в игре. Конечно, главное, однако, быть на пике своей формы в правильный момент, и до сих пор они потерпели лишь одно поражение в 49 матчах, а это значит, что сейчас они на должном уровне».

    Не ждите много голов«Барселона» — «Рома». Прогноз и ставки на первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов 4 апреля
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