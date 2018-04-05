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    Ди Франческо посетовал на медлительность и раскритиковал судей

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    Эусебио Ди Франческо
    На фото:Эусебио Ди Франческо
    Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо после первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» (1:4) заявил, что результат встречи оказался «слишком обидным с учетом того, как мы играли и против кого».

    «Было бы проще, если бы судья не помогал "Барселоне". Были решения, которые сложились слишком хорошо для соперника. Результат очень хорош для "Барсы", но мы не опустим руки и продолжим мечтать о выходе в полуфинал», — цитирует специалиста пресс-служба УЕФА.

    «Мы допустили несколько ошибок в обороне и слишком медленно действовали в некоторых ситуациях. Жаль, но оправдываться мы не будем. Нужно было лучше завершать атаки, поскольку в матчах с "Барселоной" много голевых моментов не бывает», – отметил Ди Франческо.

    Ответная встреча состоится 10 апреля в Риме.

    Не ждите много голов«Барселона» — «Рома». Прогноз и ставки на первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов 4 апреля
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