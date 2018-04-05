ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Даже сильным мира сего нужна удача

    «Барселона» создала комфортный задел перед выездом в Рим

    Лига чемпионов Барселона Примера Футбол Испании Рома Серия A Футбол Италии Календарь Примеры
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Лионель Месси
    Лионель Месси
    fcbarcelona.com
    Два автогола на «Камп Ноу» помогли «Барселоне» победить «Рому» (4:1) — в Рим можно вести полурезервный состав.

    «Барса» сыграла не на максимуме

    «Каталонцы не продемонстрировали свой лучший футбол, но это не помешало им победить со счетом 4:1 и сделать огромный шаг навстречу полуфиналу Лиги чемпионов», — пишет автор ESPN Ричард Мартин.

    «Из положительных моментов отметим завершение голевой "засухи" Луиса Суареса, который отличился на 87-й минуте. До этого уругваец не мог забить на протяжении 10 матчей — с момента разгрома ПСЖ (6:1) в прошлом сезоне. Еще один момент — выход в старте восстановившихся после травм Лео Месси, Серхио Бускетса и Нелсона Семеду.

    В целом "Барса" сыграла лучше, чем в последнем матче Примеры против "Севильи" (2:2), но пока еще не добралась до своего максимального уровня. Если бы от гостей не отвернулась удача, они бы вполне могли увезти из Испании ничью.

    Моя оценка Вальверде — 6 из 10. Он удивил, выставив с первых минут Семеду, и тот отплатил за доверие, выдав прекрасный матч. Тем не менее он также отправил Серхи Роберто в полузащиту и оставил за бортом Усмане Дембеле, что вкупе с отсутствием Филиппе Коутиньо сказалось на скорости и креативной составляющей».

    L'Esportiu
    Фото: lesportiudecatalunya.cat

    Римляне виноваты сами

    «Показалось, что "Роме", игравшей без травмированных Раджи Наингголана и Дженгиза Ундера, не хватало уверенности с первых минут. Эта команда выиграла группу с "Челси" и "Атлетико", но на "Камп Ноу" предстала не в лучшем виде — вроде коллектива, который лишь по правилу выездного гола прошел донецкий "Шахтер" в 1/8 финала.

    Эусебио Ди Франческо вывел римлян в первый с 2008 года четвертьфинал ЛЧ, но похоже, что на этом для "Ромы" все и закончится.

    И, в отличие от 2015-го, когда "Барса" разбила "волков" со счетом 6:1, сейчас каталонцы не продемонстрировали чего-то выдающегося в атаке. Во вчерашнем провали они виноваты сами — дважды забили в собственные ворота и оставили без присмотра защитника хозяев Пике, когда тот забивал третий мяч. А чуть позже была еще одна — "Рома" сократила отставание усилиями Джеко, но затем просто подарила "Барсе" четвертый мяч, превратив ответную игру в формальность», — говорится в статье Сэма Мэрсдена на ESPN.

    «Конечно, результат не отражает в полной мере хода игры. Считаю, что представитель Серии А не выглядел так уж безнадежно. Гол Джеко вроде бы дал надежду на ответный матч. Однако гандикап в три мяча, пусть даже и с выездным голом в активе, — это все-таки многовато.

    Вместе с тем, если на "Олимпико" римляне сыграют так же энергично и самоотверженно, то этот матч не будет пустой формальностью. Но вот что я могу сказать точно: "Роме" нужно использовать все свои моменты и передать делать подарки такому могучему сопернику», — вторит коллеге автор UEFA.com Бен Гладуэлл.

    Sport
    Фото: sport.es

    Странный день Алисона

    «Римлянам не повезло, когда при счете 1:0 рефери не назначил пенальти за фол Умтити на Пеллегрини на краю штрафной. Вместо него судья поставил штрафной...

    В целом это была странная ночь для голкипера "Ромы" Алисона, которым активно интересуется "Реал". Бразилец провел достойный матч, несмотря на четыре пропущенных мяча, вины в которых Бекера просто нет.

    Оборона "волков" сыграла непредсказуемо, учитывая, что сразу два мяча — это автоголы», — пишет автор Marca Уго Сересо.

    Испания — Италия 2:0

    «испания преградила нам путь в полуфинал Лиги чемпионов: сначала "Реал" с феноменальным Роналду разгромил "Ювентус", а затем "Барселона" с Месси разбила "Рому".

    Одна из лучших за последнее время версий "волков" абсолютно по делу проиграла одной их худших версий "блаугранас". Можно горевать, а можно извлечь урок. Разумеется, решения судья сказались — как минимум в одном случае он должен был ставить пенальти — но не это главное.

    Чуть менее чем через шесть дней "Рому" спасет лишь чудо», — пишет Алессандро Вокаллели из Corriere dello Sport.

    Corriere dello Sport
    Фото: corrieredellosport.it

    Умтити передал послание

    «Защитник "Барселоны" Самюэль Умтити отпраздновал второй гол своей команды, будто забил сам. На самом деле все сделал защитник гостей Костас Манолас, отправив мяч в сетку собственных ворот, но француз, который был близок к голу, празднуя, схватил эмблему клуба на своей майке. Это был знаковый момент. Он подбежал к угловому флажку и будто говорил: "Это моя команда, я представляю этот клуб!"

    Таким образом Умтити, скорее всего, хотел положить конец слухам о его возможном отъезде из Испании.

    На днях Сэмми заявил, что у него есть предложения от других клубов, а "Барса" пока не сделала ему предложения о новом контракте. Его клаусула составляет всего 60 миллионов евро, что делает Умтити лакомым кусочком для топ-клубов Старого Света.

    Но теперь, похоже, можно утверждать, что он никуда не уйдет», — говорится в материале на Sport.es.

    Перевод — Максим Бушля

    Будут ли отдыхать каталонцы?«Барселона» — «Леганес». Прогноз и ставки на матч 31-го тура испанской Примеры 7 апреля
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • «Ливерпуль» уничтожил «Сити» его же оружием
  • Разгром «Манчестер Сити» на «Энфилде» — в нашем обзоре прессы
    •
  • «Севилья» простила недостатки «Баварии»
  • Реакция прессы на матч «Севилья» — «Бавария»
    •
  • 04/04
    • Миланское дерби завершилось без голов
  • 04/04
    • Два автогола помогли «Барселоне» разгромить «Рому»
  • 04/04
    • Месси и Суарес сыграют в атаке «Барсы» в матче с «Ромой»
  • 03/04
    • «Бавария» на выезде обыграла «Севилью»
  • 03/04
    • «Реал» разгромил «Ювентус», Роналду оформил дубль
  • 03/04
    • Роналду первым в истории ЛЧ забил в десяти матчах подряд
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Йоан МоллоДружеский жест МоллоО странном поступке Йоана Молло Диего Симеоне будет крайне сложно снова преуспеть с «Атлетико»«Атлетико»: закат эпохиКак оценивать сезон «Атлетико», и каковы перспективы клуба?Игорь АкинфеевТрагедия АкинфееваСМИ о результативной ошибке лучшего вратаря страныЭрнесто ВальвердеБезопасный вариант для «Барселоны»СМИ о тренерских перестановках в каталонском клубеЗинедин Зидан с сыновьямиСемейное гнездышко: «Реал» ищет таланты среди ЗидановЧерез мадридский клуб прошли четверо сыновей легендарного отцаФранческо ТоттиИз Рима с любовью: Тотти завершил игровую карьеруРеакция СМИ на уход легендарного форвардаМирча Луческу«В России лучше молчать». Луческу рассказал всю правдуЛучшие фрагменты яркого интервью с Мирчей ЛуческуТео ЭрнандесТео Эрнандес в «Реале». Вопрос с левым флангом решен на несколько лет впередВсе о французском новичке мадридского «Реала»Криштиану Роналду и Лионель МессиКриРо снова лучший. Португалец опередил МессиРеакция СМИ на итоги вручения наград ФИФА
    Подробный разбор
  • Бог есть. Голливудский дебют Златана
  • Обзор СМИ после фантастического дебюта Ибрагимовича в США
    •
  • «Краснодар» меняет курс. Воспитанники клуба – в приоритете
  • Реакция СМИ на назначение нового главного тренера «горожан»
    •
  • Терпение лопнуло. Галицкий решился на увольнение Шалимова
  • Реакция СМИ на отставку Шалимова из «Краснодара»
    •
  • Топ-4 факта о Лиге чемпионов
  • Перед четвертьфиналами Лиги чемпионов мы решили вспомнить самое интересное о самом престижном европейском клубном турнире
    •
  • «Тоттенхэм» и «Челси» движутся в разных направлениях
  • Реакция прессы на матч «Челси» — «Тоттенхэм»
    •
  • Трансферный дайджест. 28 марта — 2 апреля
  • Кто нужен Гвардиоле, за кем следит «Реал», кого зовет «Барселона» и другие трансферные новости последних дней
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Удастся ли ЦСКА «размочить» счет в Лондоне?
  • «Арсенал» — ЦСКА. Прогноз и ставки на матч Лиги Европы 5 апреля
  • 1,85
    •
  • Экспресс дня. Выстоят ли «армейцы» в Лондоне?
  • Прогнозы и ставки на футбол 5 апреля
  • 6,39
    •
    Футбол. Главное
  • «Ливерпуль» уничтожил «Сити» его же оружием
  • Разгром «Манчестер Сити» на «Энфилде» — в нашем обзоре прессы
    •
  • «Спартак» взял курс на золотой дубль
  • Реакция прессы на выход «Спартака» в полуфинал Кубка России
    •
  • «Севилья» простила недостатки «Баварии»
  • Реакция прессы на матч «Севилья» — «Бавария»
    •
  • 13:01
    • Мануэль Нойер приступил к работе с мячом
  • 12:17
    • Названы претенденты на звание лучшего игрока недели в ЛЧ
  • 09:27
    • РФС рекомендовал болельщикам ЦСКА не поддаваться на провокации английских фанатов
  • 12:34
    • Мотта перейдет на тренерскую работу в ПСЖ
  • 00:43
    • Клопп: Именно так и должен выглядеть футбол
  • 23:42
    • «Ливерпуль» разгромил «МанСити» на «Энфилде»
  • 23:40
    • Два автогола помогли «Барселоне» разгромить «Рому»
  • 21:42
    • «Ренн» и «Монако» поделили очки
  • 21:29
    • Миланское дерби завершилось без голов
  • 21:12
    • Акинфеев: Приятно будет обыграть такую великую команду, как «Арсенал»
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус