Даже сильным мира сего нужна удача

«Барса» сыграла не на максимуме

«Каталонцы не продемонстрировали свой лучший футбол, но это не помешало им победить со счетом 4:1 и сделать огромный шаг навстречу полуфиналу Лиги чемпионов», — пишет автор ESPN Ричард Мартин.

«Из положительных моментов отметим завершение голевой "засухи" Луиса Суареса, который отличился на 87-й минуте. До этого уругваец не мог забить на протяжении 10 матчей — с момента разгрома ПСЖ (6:1) в прошлом сезоне. Еще один момент — выход в старте восстановившихся после травм Лео Месси, Серхио Бускетса и Нелсона Семеду.

В целом "Барса" сыграла лучше, чем в последнем матче Примеры против "Севильи" (2:2), но пока еще не добралась до своего максимального уровня. Если бы от гостей не отвернулась удача, они бы вполне могли увезти из Испании ничью.

Моя оценка Вальверде — 6 из 10. Он удивил, выставив с первых минут Семеду, и тот отплатил за доверие, выдав прекрасный матч. Тем не менее он также отправил Серхи Роберто в полузащиту и оставил за бортом Усмане Дембеле, что вкупе с отсутствием Филиппе Коутиньо сказалось на скорости и креативной составляющей».

L'Esportiu Фото: lesportiudecatalunya.cat

Римляне виноваты сами

«Показалось, что "Роме", игравшей без травмированных Раджи Наингголана и Дженгиза Ундера, не хватало уверенности с первых минут. Эта команда выиграла группу с "Челси" и "Атлетико", но на "Камп Ноу" предстала не в лучшем виде — вроде коллектива, который лишь по правилу выездного гола прошел донецкий "Шахтер" в 1/8 финала.

Эусебио Ди Франческо вывел римлян в первый с 2008 года четвертьфинал ЛЧ, но похоже, что на этом для "Ромы" все и закончится.

И, в отличие от 2015-го, когда "Барса" разбила "волков" со счетом 6:1, сейчас каталонцы не продемонстрировали чего-то выдающегося в атаке. Во вчерашнем провали они виноваты сами — дважды забили в собственные ворота и оставили без присмотра защитника хозяев Пике, когда тот забивал третий мяч. А чуть позже была еще одна — "Рома" сократила отставание усилиями Джеко, но затем просто подарила "Барсе" четвертый мяч, превратив ответную игру в формальность», — говорится в статье Сэма Мэрсдена на ESPN.

«Конечно, результат не отражает в полной мере хода игры. Считаю, что представитель Серии А не выглядел так уж безнадежно. Гол Джеко вроде бы дал надежду на ответный матч. Однако гандикап в три мяча, пусть даже и с выездным голом в активе, — это все-таки многовато.

Вместе с тем, если на "Олимпико" римляне сыграют так же энергично и самоотверженно, то этот матч не будет пустой формальностью. Но вот что я могу сказать точно: "Роме" нужно использовать все свои моменты и передать делать подарки такому могучему сопернику», — вторит коллеге автор UEFA.com Бен Гладуэлл.

Sport Фото: sport.es

Странный день Алисона

«Римлянам не повезло, когда при счете 1:0 рефери не назначил пенальти за фол Умтити на Пеллегрини на краю штрафной. Вместо него судья поставил штрафной...

В целом это была странная ночь для голкипера "Ромы" Алисона, которым активно интересуется "Реал". Бразилец провел достойный матч, несмотря на четыре пропущенных мяча, вины в которых Бекера просто нет.

Оборона "волков" сыграла непредсказуемо, учитывая, что сразу два мяча — это автоголы», — пишет автор Marca Уго Сересо.

Испания — Италия 2:0

«испания преградила нам путь в полуфинал Лиги чемпионов: сначала "Реал" с феноменальным Роналду разгромил "Ювентус", а затем "Барселона" с Месси разбила "Рому".

Одна из лучших за последнее время версий "волков" абсолютно по делу проиграла одной их худших версий "блаугранас". Можно горевать, а можно извлечь урок. Разумеется, решения судья сказались — как минимум в одном случае он должен был ставить пенальти — но не это главное.

Чуть менее чем через шесть дней "Рому" спасет лишь чудо», — пишет Алессандро Вокаллели из Corriere dello Sport.

Corriere dello Sport Фото: corrieredellosport.it

Умтити передал послание

«Защитник "Барселоны" Самюэль Умтити отпраздновал второй гол своей команды, будто забил сам. На самом деле все сделал защитник гостей Костас Манолас, отправив мяч в сетку собственных ворот, но француз, который был близок к голу, празднуя, схватил эмблему клуба на своей майке. Это был знаковый момент. Он подбежал к угловому флажку и будто говорил: "Это моя команда, я представляю этот клуб!"

Таким образом Умтити, скорее всего, хотел положить конец слухам о его возможном отъезде из Испании.

На днях Сэмми заявил, что у него есть предложения от других клубов, а "Барса" пока не сделала ему предложения о новом контракте. Его клаусула составляет всего 60 миллионов евро, что делает Умтити лакомым кусочком для топ-клубов Старого Света.

Но теперь, похоже, можно утверждать, что он никуда не уйдет», — говорится в материале на Sport.es.

Перевод — Максим Бушля