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    Два автогола помогли «Барселоне» разгромить «Рому»

    Лига чемпионов Барселона Футбол Испании Рома Футбол Италии
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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Барселона» одержала домашнюю победу над «Ромой» — 4:1.

    На 38-й минуте матча «Барселона» вышла вперёд с помощью автогола Даниэле Де Росси. Капитан «Ромы» неудачно сыграл в подкате, перехватывая проникающий пас Иньесты, и срезал мяч в правый угол своих ворот.

    На 56-й минуте, после розыгрыша углового, Ракитич сделал опаснейший прострел во вратарскую «Ромы», где на мяч выскочил Юмтити, пробив в штангу, после рикошета от которой снаряд угодил в колено защитнику римлян Костасу Маноласу и отправился в пустой створ.

    На 59-й минуте Месси сыграл на дальний край штрафной «Ромы» на Суареса, который подправил мяч себе под правую ногу и пробил в дальний угол. Алисон дотянулся, отразив мяч на Жерара Пике, который легко расстрелял ворота с нескольких метров.

    На 80-й минуте «Рома» отквитала один мяч. Перотти после розыгрыша углового сделал пас в штрафную «Барселоны» на Эдина Джеко, который остановил мяч, укрыв его корпусом от Жорди Альбы, а затем пробил в левый нижний угол.

    На 87-й минуте Денис Суарес подхватил мяч на краю штрафной и прострелил на Месси, которого закрыл Гоналон, подаривший мяч Луису Суаресу, а тот сразу же наказал «Рому» ударом в дальний нижний угол.

    Ответная встреча между «Ромой» и «Барселоной» пройдёт 10 апреля в Риме.

    Лига чемпионов. 1/4 финала. Первый матч
    «Барселона» (Испания) — «Рома» (Италия) — 4:1 (1:0)
    Голы: Де Росси, 38 — в свои ворота (1:0). Манолас, 56 — в свои ворота (2:0). Пике, 59 (3:0). Джеко, 80 (3:1). Луис Суарес, 87 (4:1).«Барселона»: тер Штеген, Семеду, Пике, Юмтити, Жорди Альба, Серхи Роберто (Андре Гомеш, 83), Ракитич, Бускетс (Паулинью, 66), Иньеста (Суарес, 85), Месси, Луис Суарес.«Рома»: Алиссон, Бруну Перес, Фасио, Манолас, Коларов, Пеллегрини (Гоналон, 60), Де Росси (Дефрель, 77), Перотти, Флоренци (Эль-Шаарави, 72), Джеко, Стротман.Предупреждения: Коларов, 44. Стротман, 86.
    Не ждите много голов«Барселона» — «Рома». Прогноз и ставки на первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов 4 апреля
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