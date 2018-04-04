Два автогола помогли «Барселоне» разгромить «Рому»

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионоводержала домашнюю победу над— 4:1.

На 38-й минуте матча «Барселона» вышла вперёд с помощью автогола Даниэле Де Росси. Капитан «Ромы» неудачно сыграл в подкате, перехватывая проникающий пас Иньесты, и срезал мяч в правый угол своих ворот.

На 56-й минуте, после розыгрыша углового, Ракитич сделал опаснейший прострел во вратарскую «Ромы», где на мяч выскочил Юмтити, пробив в штангу, после рикошета от которой снаряд угодил в колено защитнику римлян Костасу Маноласу и отправился в пустой створ.

На 59-й минуте Месси сыграл на дальний край штрафной «Ромы» на Суареса, который подправил мяч себе под правую ногу и пробил в дальний угол. Алисон дотянулся, отразив мяч на Жерара Пике, который легко расстрелял ворота с нескольких метров.

На 80-й минуте «Рома» отквитала один мяч. Перотти после розыгрыша углового сделал пас в штрафную «Барселоны» на Эдина Джеко, который остановил мяч, укрыв его корпусом от Жорди Альбы, а затем пробил в левый нижний угол.

На 87-й минуте Денис Суарес подхватил мяч на краю штрафной и прострелил на Месси, которого закрыл Гоналон, подаривший мяч Луису Суаресу, а тот сразу же наказал «Рому» ударом в дальний нижний угол.

Ответная встреча между «Ромой» и «Барселоной» пройдёт 10 апреля в Риме.