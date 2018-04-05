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    Пике: Мы провели хороший матч

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    Жерар Пике
    На фото:Жерар Пике
    Защитник «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал победу каталонцев над «Ромой» (4:1) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

    «Мы провели хороший матч. Могли сыграть лучше, но у нас все равно очень хорошее преимущество перед следующим матчем.

    Многие говорили, что нам будет легко, но "Рома" билась за свое имя. Да, они играли немного глубже, чем мы ожидали, но они все равно показали хороший футбол.

    То, что наши соперники забивают в свои ворота, – это не просто удача. Такие вещи происходят по определенным причинам. Думаю, что если такие голы залетают, это связано с нашим высоким прессингом и давлением в атаке. Мяч больше находится в штрафной соперника, чем в их других матчах», — цитирует Пике официальный сайт УЕФА.

    Напомним, ответный матч состоится 10 апреля и пройдет в Риме.

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