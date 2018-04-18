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    «Барселона» упустила победу в матче с «Сельтой»

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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    В матче 33-го тура чемпионата Испании «Сельта» на своем поле сыграла вничью с «Барселоной» — 2:2.

    В составе «Барсы» отличились Усман Дембеле и Пако Алькасер. Отметим, что с 71-й минуте каталонцы играли в меньшинстве — у «Барселоны» был удален Серхи Роберто.

    Голы в составе хозяев забили Хонни Кастро и Яго Аспас.

    «Барселона» набрала 83 очка и продолжает лидировать в чемпионате Испании. Идущий вторым «Атлетико» при матче в запасе имеет 71 очко. У «Сельты» 44 очка и девятое место.

    Чемпионат Испании. 33-й тур
    «Сельта» – «Барселона» – 2:2 (1:1)
    Голы: Дембеле, 36 (0:1). Хонни Кастро, 45 (1:1). Пако Алькасер, 64 (1:2). Аспас, 82 (2:2).«Сельта»: Альварес, Васс, Ронкалья, С.Гомес, Хонни Кастро, Мендес (Бойе, 83), Лоботка, Хосабед Санчес (Радойя, 73), Систо (Эмре Мор, 79), Аспас, М.Гомес.«Барселона»: тер Штеген, Семеду, Мина, Фермален, Динь, Дембеле (Алейш Видаль, 78), Андре Гомеш (Серхи Роберто, 60), Паулинью, Суарес, Филиппе Коутинью (Месси, 60), Пако Алькасер.Предупреждения: Аспас, 56. Васс, 78. Хонни Кастро, 88.Удаление: Серхи Роберто, 71.
    Какая полоса у «Барселоны»?«Сельта» — «Барселона». Прогноз и ставки на матч 33-го тура испанской Ла Лиги 17 апреля
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