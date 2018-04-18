«Барселона» упустила победу в матче с «Сельтой»

В матче 33-го тура чемпионата Испаниина своем поле сыграла вничью с— 2:2.

В составе «Барсы» отличились Усман Дембеле и Пако Алькасер. Отметим, что с 71-й минуте каталонцы играли в меньшинстве — у «Барселоны» был удален Серхи Роберто.

Голы в составе хозяев забили Хонни Кастро и Яго Аспас.

«Барселона» набрала 83 очка и продолжает лидировать в чемпионате Испании. Идущий вторым «Атлетико» при матче в запасе имеет 71 очко. У «Сельты» 44 очка и девятое место.