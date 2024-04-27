В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес» будет принимать «Эдмонтон». Игра пройдет на «Crypto.com Арене» 27 апреля. Начало встречи — в 05:30 мск. «Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Лос-Анджелес»

Турнирное положение: Было много споров относительно тактической выучки Маклеллана и его «Лос-Анджелеса» перед серией с «Эдмонтоном», но по второй игре видно, что с ней все в порядке.

Последние матчи: Калифорнийский клуб продемонстрировал свой фирменный хоккей, который позволил создать необходимых задел на матч уже в первом периоде. Довести матч до победы было делом техники.

Травмированные игроки: За калифорнийский клуб в предстоящем поединке не сможет сыграть только голкипер Копли.

Общий тонус клуба: На своем льду «короли» играют предельно вязко и медленно. Такая тактика вполне может принести успех против реактивных и неосмотрительных «Ойлерз».

«Эдмонтон»

Турнирное положение: В целом по серии именно «Эдмонтон» видится более явным претендентом на проход дальше.

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Последние матчи: Но во второй игре серии даже и близко не получилось сыграть в свой хоккей, поскольку у соперника проснулась старая гвардия, которая была представлена Кемпе и Копитаром.

Травмированные игроки: Даже в расширенном составе «Ойлерс» Клефбом и Смит числятся, как неактивные хоккеисты. Все остальные игроки в строю.

Общий тонус клуба: Лидеры клуба во втором поединке серии были в тени, хотя под конец матча немного расшевелились, но было уже поздно. В матчах на льду «королей» также не будет легкой прогулки.

Статистика для ставок

«Лос-Анджелес» за 10 последних домашних встреч проиграл лишь раз

Три из пяти последних очных противостояний в Калифорнии не заканчивались в основе время матча

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 2.73, на ничью — 4.68, на гостей — 2.30.

Прогноз: «Лос-Анджелес» выглядит более реальным претендентом на победу.

Альтернативный прогноз: Встреча вполне может получиться результативной.

Ставка: П1 с коэффициентом 2.73

Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.98