«Брайтон» — «Манчестер Сити»: счет матча 0:4, обзор голов

Фил Фоден Фото: globallookpress.com
Точными ударами в этой игре отметились Кевин де Брейне, Фил Фоден, который отметился дублем, и Хулиан Альварес.
Футбол. Англия. Премьер-лига
Брайтон энд Хоув Альбион — Манчестер Сити 0:4
Голы: 0:1 Кевин Де Брёйне (17'), 0:2 Филип Фоден (26'), 0:3 Филип Фоден (34'), 0:4 Хулиан Альварес (62') Брайтон энд Хоув Альбион: Джейсон Стил, Йоэл Велтман (Odeluga Offiah, 46'), Ян Паул ван Хекке, Льюис Данк, Адам Лаллана (Саймон Адингра, 46'), Карлос Балеба, Якуб Модер (Igor Julio, 56'), Паскаль Грос, Жоао Педро, Дэнни Уэлбек (Mark O'Mahony, 75'), Valentin Barco Манчестер Сити: Эдерсон, Мануэль Аканджи, Йошко Гвардиол, Натан Аке, Кайл Уолкер (Рико Льюис, 79'), Матео Ковачич, Кевин Де Брёйне (Матеус Нунес, 72'), Бернарду Силва (Жереми Доку, 78'), Родриго Эрнандес (Серхио Гомес, 79'), Хулиан Альварес, Филип Фоден (Джек Грилиш, 72') Предупреждения: Йоэл Велтман (35'), Карлос Балеба (77')
«Манчестер Сити» смог набрать 76 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице. В активе «Брайтона» 44 пункта и 11-я позиция.