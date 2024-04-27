В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Колорадо» будет принимать «Виннипег». Игра пройдет на «Болл Арене» 27 апреля. Начало встречи — в 05:00 мск. «Колорадо» — «Виннипег»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Колорадо»

Турнирное положение: Никто не сомневался в том, что «Колорадо» максимально быстро включится в борьбу за победу в серии, хотя даже первый матч серии оказался конкурентоспособным.

Последние матчи: Во втором поединке серии «Эвеланш» полностью изменили стратегию игры на площадке «Виннипега». Это дало свои плоды, поскольку гости доминировали на протяжении почти всей игры и заслуженно победили (5:2).

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Травмированные игроки: О'Коннор, Ландескуг и Друэн по-прежнему вне игры, но клуб научился играть без них.

Общий тонус клуба: Третий матч серии будет искрометным, и хозяевам точно не будет легко выйти в серии вперед.

«Виннипег»

Турнирное положение: Проиграв во втором матче серии, для «Виннипега» не случилось ничего критического.

Все прогнозы на НХЛ

Последние матчи: Во второй встрече серии прервалась солидная победная серия подопечных Боунесса, но обвинить его парней в недостаточной самоотдаче, язык не повернется.

Травмированные игроки: Травмированных у канадского коллектива нет, но Бэррон ещё не до конца восстановился после травмы верхней части тела.

Общий тонус клуба: Предстоящий матч в Денвере обещает быть горячим, поскольку оба клуба сопоставимы по силам и не проход по дистанции дальше будет серьезной потерей для всего турнира плей-офф.

Статистика для ставок

«Лавины» в двух последних поединках забросили 11 раз

В пяти последних домашних победных матчах «Эвеланш» не забрасывали меньше пяти шайб

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 2.05, на ничью — 4.79, на гостей — 3.14.

Прогноз: «Колорадо» продолжит свое победное шествие

Альтернативный прогноз: Соперники доиграются до овертайма в этом поединке

Ставка: П1 с коэффициентом 2.05.

Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.85.