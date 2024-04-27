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    «Колорадо» сможет продолжить побеждать?

    «Колорадо» — «Виннипег». Ставка (к. 2.05), прогноз на матч плей-офф НХЛ, 27 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Колорадо» — «Виннипег»
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    «Колорадо»
    В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Колорадо» будет принимать «Виннипег». Игра пройдет на «Болл Арене» 27 апреля. Начало встречи — в 05:00 мск. «Колорадо» — «Виннипег»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Хоккей. Кубок Стэнли 28 Апреля 2024 года

    «Колорадо»

    Турнирное положение: Никто не сомневался в том, что «Колорадо» максимально быстро включится в борьбу за победу в серии, хотя даже первый матч серии оказался конкурентоспособным.

    Последние матчи: Во втором поединке серии «Эвеланш» полностью изменили стратегию игры на площадке «Виннипега». Это дало свои плоды, поскольку гости доминировали на протяжении почти всей игры и заслуженно победили (5:2).

    Колорадо — Виннипег: коэффициенты букмекеров

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    Травмированные игроки: О'Коннор, Ландескуг и Друэн по-прежнему вне игры, но клуб научился играть без них.

    Общий тонус клуба: Третий матч серии будет искрометным, и хозяевам точно не будет легко выйти в серии вперед.

    «Виннипег»

    Турнирное положение: Проиграв во втором матче серии, для «Виннипега» не случилось ничего критического.

    Все прогнозы на НХЛ

    Последние матчи: Во второй встрече серии прервалась солидная победная серия подопечных Боунесса, но обвинить его парней в недостаточной самоотдаче, язык не повернется.

    Травмированные игроки: Травмированных у канадского коллектива нет, но Бэррон ещё не до конца восстановился после травмы верхней части тела.

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    Общий тонус клуба: Предстоящий матч в Денвере обещает быть горячим, поскольку оба клуба сопоставимы по силам и не проход по дистанции дальше будет серьезной потерей для всего турнира плей-офф.

    Статистика для ставок

    • «Лавины» в двух последних поединках забросили 11 раз

    • В пяти последних домашних победных матчах «Эвеланш» не забрасывали меньше пяти шайб

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 2.05, на ничью — 4.79, на гостей — 3.14.

    Прогноз: «Колорадо» продолжит свое победное шествие

    Альтернативный прогноз: Соперники доиграются до овертайма в этом поединке

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.05.

    Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.85.

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    Ставка и прогноз на матч «Колорадо» — «Виннипег» с коэффициентом 2.05. Дата матча: 27.04.2024. Прогнозы на хоккей. «Колорадо» сможет продолжить побеждать?
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