«Колорадо»
Турнирное положение: Никто не сомневался в том, что «Колорадо» максимально быстро включится в борьбу за победу в серии, хотя даже первый матч серии оказался конкурентоспособным.
Последние матчи: Во втором поединке серии «Эвеланш» полностью изменили стратегию игры на площадке «Виннипега». Это дало свои плоды, поскольку гости доминировали на протяжении почти всей игры и заслуженно победили (5:2).
Колорадо — Виннипег: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: О'Коннор, Ландескуг и Друэн по-прежнему вне игры, но клуб научился играть без них.
Общий тонус клуба: Третий матч серии будет искрометным, и хозяевам точно не будет легко выйти в серии вперед.
«Виннипег»
Турнирное положение: Проиграв во втором матче серии, для «Виннипега» не случилось ничего критического.
Последние матчи: Во второй встрече серии прервалась солидная победная серия подопечных Боунесса, но обвинить его парней в недостаточной самоотдаче, язык не повернется.
Травмированные игроки: Травмированных у канадского коллектива нет, но Бэррон ещё не до конца восстановился после травмы верхней части тела.
Общий тонус клуба: Предстоящий матч в Денвере обещает быть горячим, поскольку оба клуба сопоставимы по силам и не проход по дистанции дальше будет серьезной потерей для всего турнира плей-офф.
Статистика для ставок
- «Лавины» в двух последних поединках забросили 11 раз
- В пяти последних домашних победных матчах «Эвеланш» не забрасывали меньше пяти шайб
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 2.05, на ничью — 4.79, на гостей — 3.14.
Прогноз: «Колорадо» продолжит свое победное шествие
- 2.08Вашингтон — Рейнджерс: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
- 2.73Лос-Анджелес — Эдмонтон: прогноз и ставкаЗавтра в 05:30
- 2.56Нэшвилл — Ванкувер: прогноз и ставкаЗавтра в 02:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Альтернативный прогноз: Соперники доиграются до овертайма в этом поединке
Ставка: П1 с коэффициентом 2.05.
Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.85.