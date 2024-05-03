«Регар-ТадАЗ»
Турнирное положение: «Регар-ТадАЗ» способен побороться за лидерство в чемпионате. На данный момент команда находится на 3 месте турнирной таблицы.
При этом «Регар-ТадАЗ» на 4 очка отстает от «Истиклола». Более того, команда еще не пропустила ни разу в чемпионате.
Последние матчи: в предыдущем поединке чемпионата команда разжилась тремя очками. «Регар-ТадАЗ» минимально одолел «Хосилот».
Причем до того команда расписала мировую с «Худжандом» (0:0). Да и «Куктош» одолеть не получилось — 0:0.
Вот только результативность команды оставляет желать лучшего. В 4 матчах игроки клуба отличились лишь трижды.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: сейчас команда имеет шансы подтянуться к лидеру. Между тем, «Регар-ТадАЗу» нужно срочно прибавлять в плане реализации.
Матчи против «Эсхаты» для команды исторически складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Регар-ТадАЗ» выиграл трижды при 2 поражениях.
Нет никаких сомнений, что хозяева будут активно атаковать. «Регар-ТадАЗ» постарается воспользоваться проблемами соперника в обороне.
«Эсхата»
Турнирное положение: Старт чемпионата Таджикистана команда провела блекло. Ныне «Эсхата» располагается на 8 месте турнирной таблицы.
Притом, что «Эсхата» в 4 турах добыла лишь одну победу. В них команда отличилась 4 голами, пропустив в свои ворота 7.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда вновь не победила. «Эсхата» подписала мировую с «Равшаном» (1:1).
А вот до того команда переиграла «Хосилот» (2:1). Зато с «ЦСКА-Памиром» вышла форменная коллизия — 0:3.
Очевидно, что команда постарается выбраться из непростой турнирной ситуации. Да и оборона команды действует не столь уверенно.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Эсхата» выглядит не особо выгодно. Да и в плане реализации у команды не все так позитивно.
Состав команды по местным меркам выглядит вполне прилично. Плюс лазарет «Эсхаты» на данный момент пустеет.
Более того, «Эсхата» не раз доказывала свою способность брать очки в матчах с более сильными оппонентами. Настрой на эту встречу также будет максимальным!
Наверняка гости сыграют с оглядкой на тылы. «Эсхата» явно постарается дать бой одному из лидеров чемпионата.
Статистика для ставок
- «Регар-ТадАЗ» в среднем забивает менее гола за матч
- «Эсхата» забивает в среднем гол за матч
- «Регар-ТадАЗ» еще не пропускал в текущем чемпионате
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Регар-ТадАЗ» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 3.80.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.10 и 1.70.
- 1.77ЦСКА — Зенит: прогноз и ставкаСегодня в 19:15
- 2.80Челси — Тоттенхэм: прогноз и ставкаСегодня в 21:30
- 3.55Рома — Байер: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Номинальные хозяева явно сильнее оппонента, и уж точно будут активно атаковать.
«Регар-ТадАЗ» смотрится живее соперника, да и мотивация подтянуться к лидеру у команды огромная.
Ставка: Победа «Регар-ТадАЗа» за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют более 2 мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.10