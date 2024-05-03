ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Динамо» — «Спартак»«Спартак» в двух шагах от Кубка России. Соболев с Игнатовым приблизили красно-белых к трофею Рубен АморимЗадача трех тел. Почему Рубен Аморим проиграл борьбу за работу в «Ливерпуле» Арне Слоту Жозе АльдоВозвращение Жозе Альдо, титульник Пантожи и Эрцега. Анонс карда UFC 301
    Все новости спорта

    «Эсхату» ждет разочарование

    «Регар-ТадАЗ» — «Эсхата». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, чемпионат Таджикистана, 3 мая 2024 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Регар-ТадАЗ» — «Эсхата»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Эсхата»
    3 мая в 5-м туре чемпионата Таджикистана по футболу сыграют «Регар-ТадАЗ» и «Эсхата». Начало игры — в 16:00 мск. «Регар-ТадАЗ» — «Эсхата»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Регар-ТадАЗ»

    Турнирное положение: «Регар-ТадАЗ» способен побороться за лидерство в чемпионате. На данный момент команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

    При этом «Регар-ТадАЗ» на 4 очка отстает от «Истиклола». Более того, команда еще не пропустила ни разу в чемпионате.

    Последние матчи: в предыдущем поединке чемпионата команда разжилась тремя очками. «Регар-ТадАЗ» минимально одолел «Хосилот».

    Причем до того команда расписала мировую с «Худжандом» (0:0). Да и «Куктош» одолеть не получилось — 0:0.

    Вот только результативность команды оставляет желать лучшего. В 4 матчах игроки клуба отличились лишь трижды.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: сейчас команда имеет шансы подтянуться к лидеру. Между тем, «Регар-ТадАЗу» нужно срочно прибавлять в плане реализации.

    Матчи против «Эсхаты» для команды исторически складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Регар-ТадАЗ» выиграл трижды при 2 поражениях.

    Нет никаких сомнений, что хозяева будут активно атаковать. «Регар-ТадАЗ» постарается воспользоваться проблемами соперника в обороне.

    «Эсхата»

    Турнирное положение: Старт чемпионата Таджикистана команда провела блекло. Ныне «Эсхата» располагается на 8 месте турнирной таблицы.

    Притом, что «Эсхата» в 4 турах добыла лишь одну победу. В них команда отличилась 4 голами, пропустив в свои ворота 7.

  • Уйти нельзя остаться. Как «Ливерпулю» решить проблему Салаха?
  • Каковы варианты действий «Ливерпуля» — и что имеет наибольший смысл?
  • Вчера

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда вновь не победила. «Эсхата» подписала мировую с «Равшаном» (1:1).

    А вот до того команда переиграла «Хосилот» (2:1). Зато с «ЦСКА-Памиром» вышла форменная коллизия — 0:3.

    Очевидно, что команда постарается выбраться из непростой турнирной ситуации. Да и оборона команды действует не столь уверенно.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Эсхата» выглядит не особо выгодно. Да и в плане реализации у команды не все так позитивно.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Состав команды по местным меркам выглядит вполне прилично. Плюс лазарет «Эсхаты» на данный момент пустеет.

    Более того, «Эсхата» не раз доказывала свою способность брать очки в матчах с более сильными оппонентами. Настрой на эту встречу также будет максимальным!

    Наверняка гости сыграют с оглядкой на тылы. «Эсхата» явно постарается дать бой одному из лидеров чемпионата.

    Статистика для ставок

    • «Регар-ТадАЗ» в среднем забивает менее гола за матч

    • «Эсхата» забивает в среднем гол за матч

    • «Регар-ТадАЗ» еще не пропускал в текущем чемпионате

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Регар-ТадАЗ» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 3.80.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.10 и 1.70.

    Прогноз: Номинальные хозяева явно сильнее оппонента, и уж точно будут активно атаковать.

    «Регар-ТадАЗ» смотрится живее соперника, да и мотивация подтянуться к лидеру у команды огромная.

    Ставка: Победа «Регар-ТадАЗа» за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют более 2 мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.10

    Ещё прогнозы на спорт
    3.15
  • Прогноз на матч Вест Армения — Пюник
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Ван — Арарат-Армения
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Свентек — Киз
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Погонь — Висла
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Витебск
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  1.97
  • Прогноз на матч Финляндия — Чехия
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч ЦСКА — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 19:15
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ростов — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 19:15
    •  3.04
  • Прогноз на матч Неман — Шахтер Солигорск
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.46
  • Прогноз на матч Медведев — Легечка
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Аль-Ахли — Дамак
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Челси — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  3.55
  • Прогноз на матч Рома — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.50
  • Прогноз на матч Марсель — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч «Регар-ТадАЗ» — «Эсхата» с коэффициентом 2.00. Дата матча: 03.05.2024. Прогнозы на футбол. «Эсхату» ждет разочарование
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры