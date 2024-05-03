3 мая в 5-м туре чемпионата Таджикистана по футболу сыграют «Регар-ТадАЗ» и «Эсхата». Начало игры — в 16:00 мск. «Регар-ТадАЗ» — «Эсхата»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Регар-ТадАЗ»

Турнирное положение: «Регар-ТадАЗ» способен побороться за лидерство в чемпионате. На данный момент команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

При этом «Регар-ТадАЗ» на 4 очка отстает от «Истиклола». Более того, команда еще не пропустила ни разу в чемпионате.

Последние матчи: в предыдущем поединке чемпионата команда разжилась тремя очками. «Регар-ТадАЗ» минимально одолел «Хосилот».

Причем до того команда расписала мировую с «Худжандом» (0:0). Да и «Куктош» одолеть не получилось — 0:0.

Вот только результативность команды оставляет желать лучшего. В 4 матчах игроки клуба отличились лишь трижды.

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: сейчас команда имеет шансы подтянуться к лидеру. Между тем, «Регар-ТадАЗу» нужно срочно прибавлять в плане реализации.

Матчи против «Эсхаты» для команды исторически складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Регар-ТадАЗ» выиграл трижды при 2 поражениях.

Нет никаких сомнений, что хозяева будут активно атаковать. «Регар-ТадАЗ» постарается воспользоваться проблемами соперника в обороне.

«Эсхата»

Турнирное положение: Старт чемпионата Таджикистана команда провела блекло. Ныне «Эсхата» располагается на 8 месте турнирной таблицы.

Притом, что «Эсхата» в 4 турах добыла лишь одну победу. В них команда отличилась 4 голами, пропустив в свои ворота 7.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда вновь не победила. «Эсхата» подписала мировую с «Равшаном» (1:1).

А вот до того команда переиграла «Хосилот» (2:1). Зато с «ЦСКА-Памиром» вышла форменная коллизия — 0:3.

Очевидно, что команда постарается выбраться из непростой турнирной ситуации. Да и оборона команды действует не столь уверенно.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Эсхата» выглядит не особо выгодно. Да и в плане реализации у команды не все так позитивно.

Состав команды по местным меркам выглядит вполне прилично. Плюс лазарет «Эсхаты» на данный момент пустеет.

Более того, «Эсхата» не раз доказывала свою способность брать очки в матчах с более сильными оппонентами. Настрой на эту встречу также будет максимальным!

Наверняка гости сыграют с оглядкой на тылы. «Эсхата» явно постарается дать бой одному из лидеров чемпионата.

Статистика для ставок

«Регар-ТадАЗ» в среднем забивает менее гола за матч

«Эсхата» забивает в среднем гол за матч

«Регар-ТадАЗ» еще не пропускал в текущем чемпионате

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Регар-ТадАЗ» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 3.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.10 и 1.70.

Прогноз: Номинальные хозяева явно сильнее оппонента, и уж точно будут активно атаковать.

«Регар-ТадАЗ» смотрится живее соперника, да и мотивация подтянуться к лидеру у команды огромная.

Ставка: Победа «Регар-ТадАЗа» за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют более 2 мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.10