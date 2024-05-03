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    Сможет ли Рублев выйти в финал «Мастерса» в Мадриде?

    Фриц — Рублев. Ставка (к. 1.94) и прогноз на «Мастерс» в Мадриде 3 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на Фриц — Рублев
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    Андрей Рублев
    Россиянин Андрей Рублев сыграет против американца Тейлора Фрица в полуфинале «Мастерса» в Мадриде. Матч пройдет 3 мая, начало — в 17:00 мск. Фриц — Рублев: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Фриц

    Результаты американца на текущем турнире вообще ни разу не удивляют после его мощного выступления в Мюнхене.

    Фриц конкретно кошмарит соперников своей подачей. В Мадриде он пока что проиграл лишь один сет.

    Тейлору пришлось понервничать в четвертьфинале против Франсиско Серундоло — 6:1, 3:6, 6:3.

    Восьмой гейм второй партии — это, по сути, единственный момент, когда Фриц действительно допустил несколько неприятных ошибок.

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    Примечательно, что у двух его предыдущих соперников — Себастьяна Баэса и Хуберта Хуркача — не было даже брейк-пойнтов.

    Рублев

    Андрей тем временем преподнес главную сенсацию турниру, при этом конкретно шокировав всю Испанию.

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  • 29/04/2024

    • Рублев остановил Карлоса Алькараса — 4:6, 6:3, 6:2. Шикарная, абсолютно заслуженная победа, которую испанец на следующий день попытался слегка обесценить.

    «Я чувствовал предплечье сильнее, чем во вчерашнем матче. Я знал, что буду что-то ощущать или думать о нем еще больше после вчерашнего трехчасового матча», — сказал Алькарас, объясняя свое поражение.

    На самом деле, главная неожиданной неудачи Карлитоса — классная игра Рублева, который окончательно убедил в том, что его недавняя серия поражений была всего лишь досадным недоразумением.

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    Также стоит отметить поведение и настрой Рублева — наконец-то он был полностью сконцентрирован на игре: «Это один из первых матчей, когда я был абсолютно спокоен — не сказал ни слова».

    Кстати, Рублев прервал 14-матчевую победную серию Алькараса в Мадриде. Карлосу не хватило одной победы, чтобы установить новый рекорд турнира.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Фрица в этом матче можно поставить за 2.26, победу Рублева букмекеры предлагают за 1.64.

    Прогноз: в прошлом году Андрей переиграл американца на «Мастерсе» в Монте-Карло — 5:7, 6:1, 6:3.

    Но при этом Фриц ведет в противостоянии с Рублевым — 5:3. Этот момент нельзя не учитывать.

    С учетом того, что оба на этом турнире здорово держат подачу (сбоев крайне мало), логично предположить, что предстоящий матч получится затяжным. Даже если два сета, то максимально трудных и нервных.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.94.

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    Ставка и прогноз на матч Фриц — Рублев с коэффициентом 1.94. Дата матча: 03.05.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Рублев выйти в финал «Мастерса» в Мадриде?
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