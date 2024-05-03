Фриц
Результаты американца на текущем турнире вообще ни разу не удивляют после его мощного выступления в Мюнхене.
Фриц конкретно кошмарит соперников своей подачей. В Мадриде он пока что проиграл лишь один сет.
Тейлору пришлось понервничать в четвертьфинале против Франсиско Серундоло — 6:1, 3:6, 6:3.
Восьмой гейм второй партии — это, по сути, единственный момент, когда Фриц действительно допустил несколько неприятных ошибок.
Примечательно, что у двух его предыдущих соперников — Себастьяна Баэса и Хуберта Хуркача — не было даже брейк-пойнтов.
Рублев
Андрей тем временем преподнес главную сенсацию турниру, при этом конкретно шокировав всю Испанию.
Рублев остановил Карлоса Алькараса — 4:6, 6:3, 6:2. Шикарная, абсолютно заслуженная победа, которую испанец на следующий день попытался слегка обесценить.
«Я чувствовал предплечье сильнее, чем во вчерашнем матче. Я знал, что буду что-то ощущать или думать о нем еще больше после вчерашнего трехчасового матча», — сказал Алькарас, объясняя свое поражение.
На самом деле, главная неожиданной неудачи Карлитоса — классная игра Рублева, который окончательно убедил в том, что его недавняя серия поражений была всего лишь досадным недоразумением.
Также стоит отметить поведение и настрой Рублева — наконец-то он был полностью сконцентрирован на игре: «Это один из первых матчей, когда я был абсолютно спокоен — не сказал ни слова».
Кстати, Рублев прервал 14-матчевую победную серию Алькараса в Мадриде. Карлосу не хватило одной победы, чтобы установить новый рекорд турнира.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Фрица в этом матче можно поставить за 2.26, победу Рублева букмекеры предлагают за 1.64.
Прогноз: в прошлом году Андрей переиграл американца на «Мастерсе» в Монте-Карло — 5:7, 6:1, 6:3.
Но при этом Фриц ведет в противостоянии с Рублевым — 5:3. Этот момент нельзя не учитывать.
С учетом того, что оба на этом турнире здорово держат подачу (сбоев крайне мало), логично предположить, что предстоящий матч получится затяжным. Даже если два сета, то максимально трудных и нервных.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.94.