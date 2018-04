Прощай, Бейл. Асенсио уничтожил «Баварию» и своего партнера по команде

Пять выводов по итогам встречи на «Альянц Арене» — от колумниста

Марсело-волшебник

Марсело часто критикуют за его слабую игру в защите. Обвинения звучат примерно так: он не уделяет достаточно внимания обороне, оставляя огромные пространства для атаки соперника. Его часто называют плохим защитником, что в целом несправедливо, потому что его защита один в один, когда он использует весь свой технический арсенал, просто превосходна.

Что же касается позиционных действий, то да, он не слишком хорош. И дело даже не в том, что он плох, а в том, что иногда он не слишком озабочен обороной. Снова и снова он рвется вперед, чтобы помочь атакующим футболистом, переставая защищаться. Стартовый гол «Баварии» был забит как раз из-за Марсело, который покинул свой пост, не особо заботясь по этому поводу.

Салах и Фирмино — убойная парочка Пять выводов после матча на «Энфилде» Однако никто не стал винить Марсело в этом, ведь весь «Реал» в первом тайме смотрелся хуже «Баварии», и когда мадридцы уже готовились отправиться на перерыв, гол бразильца перевернул все с ног на голову. Марсело будто вытащил кролика из шляпы.

Дани Карвахаль головой сделал длинную передачу вдоль линии штрафной площади, мяч прилетел к Марсело, который пробил с полулета, угодив точно в дальний угол. Идеальное техническое мастерство, и вдруг счет стал 1:1.

Марсело обратился к какому-то волшебству в тот момент, когда «Реал» нуждался в нем больше всего. Чтобы подтвердить, что он по сути волшебник, во второй половине бразилец продемонстрировал небольшой фокус-покус, заставив мяч остановиться под его ногой после длинной передачи. Это впечатляет.

Асенсио уничтожил «Баварию» и Бейла

В футболе не так часто случаются моменты, когда вы одновременно уничтожаете соперника и своего партнера по команде. В полуфинальной стадии Лиги чемпионов, вероятно, подобное никогда не происходило. Однако во втором тайме мюнхенского матча как раз это сделал Марко Асенсио.

После тяжелого первого тайма Зинедин Зидан понял, что нужно что-то менять и выпустил Асенсио вместо Иско, вернувшись к привычной схеме 4-3-3. Мгновенно молодой испанец добавил в действия «сливочных» остроты и заставил их поверить в собственные силы. А всего через 10 минут после выхода на поле он совершил свой особый рейд.

«Бавария» потеряла мяч после розыгрыша углового, Асенсио мгновенно сделал пас через центральную линию на Лукаса Васкеса, тот помчал вперед, а затем вернул мяч Марко, который был абсолютно один и, сохранив самообладание, направил мяч в ворота над Свеном Ульрайхом.

Кинжал в сердце «Баварии», а также в сердце карьеры Гарета Бейла в мадридском «Реале». Валлиец когда-то был самым дорогим игроком в мире, но в этом сезоне чаще просто поддерживает партнеров, чем играет. И он, и Асенсио начали игру на скамейке запасных, но, когда Зидану пришлось внести изменения, он выбрал именно Асенсио, а не Бейла. А затем Асенсио принес победный результат. Бедный Гарет.

Травмы говорят об истощении

Очень часто футбол замедляется, когда команды добираются до данной стадии сезона, ведь игроки постепенно устают и пытаются сохранить энергию. Однако после революции Пепа Гвардиолы только атака осталась на повестке дня. Это привело к тому, что команды продолжают увеличивать темп, следовательно, усталость становится главной проблемой футболистов.

«Реал» победил в Мюнхене, играя хуже, чем «Бавария» Победа «Реала» на «Альянц Арене» — в нашем обзоре СМИ В мюнхенском матче мы увидели настоящее истощение, так как как минимум три игрока покинули поле из-за травм. Первым это сделал Арьер Роббен всего через пять минут после стартового свистка (и это серьезно сказалось на игре «Баварии», поскольку Томас Мюллер традиционно плохо играет на фланге). Затем, когда прошло чуть больше получаса игры, Жером Боатенг потянул мышцу и уступил место Никласу Зюле. Чтобы не отставать, во втором тайме «Реалу» пришлось заменить своего надежного правого защитника Дани Карвахаля.

Три травмы, а также игроки, валящиеся с ног от усталости. При таком темпе никто из них не подойдет к чемпионату миру в хорошей форме.

Справедливость и наказание крайних защитников «Баварии»

Фланговые защитники всегда играли огромную роль в футболе, но «Бавария» рассчитывала получить от них что-то большее, тем более что сильной стороной «Реала» считалась атака. Впрочем, слабая оборона мадридцев осталась безнаказанной, хотя начиналось все хорошо.

«ДинаМО» Киев Что пишет британская и итальянская пресса о полуфинале Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Рома» Не прошло и получаса игры, как Йозуа Киммих, увидев, что Марсело отправился далеко вперед, получил передачу от Хамеса Родригеса и пошел к воротам по открытому флангу. В таких ситуациях он мог бы сделать передачу в центр на Роберта Левандовски или Франка Рибери. Однако вместо этого он взглянул на Кейлора Наваса и увидел, что тот находится в неестественном положении, поэтому точно пробил как раз над ним – 1:0.

Мадридцы сравняли счет усилиями Марсело, но все равно все выглядело так, будто забить хочет только «Бавария». Мюнхенцы начали вторую половину ярко и, складывалось ощущение, хотели вернуть себе инициативу.

И вот тут случился провал. После углового мяч оказался у Рафиньи. Бразилец мог спокойно отдать передачу Киммиху или вратарю, но он не скоординировал свое тело, а затем еще и по какой-то причине попытался сыграть левой ногой, просто подсек мяч и подарил его Марко Асенсио. Через восемь секунд мяч был в сетке «Баварии» — 1:2.

Мадрид неостановим

Мадридский «Реал» просто ужасно сыграл в выездном полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Баварии». Тем не менее, он вернулся на родину с победой, двумя забитыми мячами и чувством непобедимости в Европе. Так что же нужно для того, чтобы победить этих ребят? Криштиану Роналду сыграл очень плохо (он впервые в этом сезоне не забил в матче Лиги чемпионов), и все же мадридцы не пострадали.

Топ-5 самых быстрых футболистов Никакой болтовни – только официальная статистика ФИФА В каждой предыдущей игре, сыгранной в еврокубках, если Криштиану не забивал, то «сливочные» оказывались в затруднительном положении. Но теперь им даже не нужно, чтобы их португальский лидер находится в отличной форме. Зинедин Зидан может себе позволить произвести странные замены. Например, убрать Иско после перерыва, а не Лукаса Васкеса, а затем этот же Васкес объединится с вышедшим на замену Асенсио и принесет команде победу.

Насколько же хорош был Франк Рибери – лучший игрок на поле. 35-летний француз заставил забыть о своем возрасте и выигрывал большинство дуэлей. Когда игрок пребывает в такой форме и в такой игре, то он должен побеждать. Но только не сегодня.

«Реалу» даже повезло в том, что «Бавария» не получила пенальти за возможное нарушение Карвахаля против Левандовски. Или, когда Левандовски упустил отличную возможность сравнять счет на последних минутах. Честно говоря, создается впечатление, что нет ничего, что могло бы остановить «Реал». Приготовьтесь, футбольные болельщиков, 13-й по счету и третий кряду титул уже в пути.