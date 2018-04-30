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    Сарри стыдно перед болельщиками

    Наполи Фиорентина Серия A Футбол Италии Календарь Серии А
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    Маурицио Сарри
    На фото:Маурицио Сарри
    Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри прокомментировал поражение от «Фиорентины» (0:3) в матче 35-го тура чемпионата Италии.

    Разгромное фиаско во Флоренции стало для «Наполи» первым под руководством Сарри, возглавляющим команду с июня 2015 года. Последнее поражение с разницей в три мяча «Наполи» потерпел в феврале 2014 года в выездном матче с «Аталантой» (0:3).

    «В этом матче мы не показали ничего из того, что у нас было: ни характера, ни концентрации. Обычно ничего не может выбить мою команду из колеи, но сегодня был не наш день. Не думаю, что на парней повлиял результат матча "Интер" — "Ювентус".

    Если это так, то мы неправильно подготовили их к игре.

    Надеюсь, к следующему матчу нам удастся собраться с мыслями и силами. О скудетто можно не думать. Надо играть, выигрывать, а там будь что будет. Сегодня стыдно перед болельщиками, ведь раньше мы дали им надежду», — приводит Football Italia слова Сарри.

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